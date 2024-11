Resistencia y reorganización por los siguientes cuatro años

Líderes de diversas organizaciones defensoras de los derechos civiles y humanos de los inmigrantes comenzarán a reorganizarse para presentar “la resistencia” como lo hicieron durante el primer mandato presidencial de 2016 a 2020 del expresidente y ahora presidente electo Donald Trump.

Para Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), “se necesita una visión nueva y convincente para los Estados Unidos de América”.

CHIRLA, la organización de derechos de los inmigrantes más grande de California, expresó su compromiso de trabajar en coalición con otros movimientos sociales, permanecer unidos como comunidad y ser desafiante “después de que se conoció la noticia de que el expresidente Trump y un delincuente convicto estará de regreso en la Casa Blanca como nuestro próximo presidente”.

Salas dijo que resultados de las elecciones reiteran la necesidad de ofrecer una visión convincente para el futuro.

“Una visión que sea audaz, progresista y centrada en la humanidad”, dijo. “Los resultados [de la elección] ofrecen una idea de lo que es importante para los votantes y qué cambios deben realizarse en todos los partidos.

La activista precisó que la victoria de Trump sobre la actual vicepresidenta Kamala Harris no debe interpretarse como un mandato para deportar en masa o separar familias.

Manifestantes piden un alto al genocidio en Gaza. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“La mayoría de los estadounidenses rechazan las propuestas extremas y crueles incluidas en el Proyecto 2025, incluidos los planes para deportar en masa a miembros de la comunidad, destrozar familias y causar caos en innumerables comunidades”, declaró Salas.

“La mayoría de los estadounidenses apoyan un camino hacia la ciudadanía y continuaremos trabajando con las administraciones actual y entrante y el Congreso para promover soluciones prácticas, humanas y permanente”.

En la elección presidencial, Trump ha obtenido 291 votos electorales, una cifra muy por encima de los 223 de Harris, quien ya concedió la victoria al magnate.

“Ya lo vimos hace cuatro años”

Salvador Sanabria, director ejecutivo y presidente de la organización “El Rescate”, consideró que será necesario organizar una masiva labor informativa de derechos entre la comunidad inmigrante que podría ser afectada “por las políticas draconianas anunciadas por Trump”.

Latinos se manifiestan en el centro de LA el día de ayer. Crédito: @CHIRLA | Cortesía

Lo anterior es cierto para los inmigrantes en situación migratoria irregular, los poseedores del Estatus de Protección Temporal (TPS), las personas con DACA y quienes tienen protección humanitaria.

“Bajo las leyes de los Estados Unidos, todos ellos tienen garantizado el debido proceso ante las cortes inmigración y la oficina de asilo”, subrayó Sanabria. “Son comunidades que no están desprotegidas de derechos”.

Hasta el 31 de marzo de 2024, en Estados Unidos residían 863,880 personas con TPS, y 486,418 adicionales que contaban con solicitudes iniciales o pendientes ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

Sanabria coincidió con Angélica Salas en el sentido de que se requerirá de una gran coalición en favor de la defensa de los inmigrantes y que se prepare “para lo que va a ser una resistencia ante los embates de una administración cuando sus lideres lleguen a la Casa Blanca”.

“Ya lo vimos hace cuatro años y creo que van a arreciar las medidas antiinmigrantes porque Trump y sus asesores ya cuentan con mayor experiencia y conocen los desafíos legales que se vienen por delante y trataran de bloquear cualquier acción de defensa de las personas que quieren deportar”, añadió el titular de “El Rescate”.

Organizarse para resistir en Boyle Heights

Durante una manifestación en Boyle Heights, Carlos Montes, un veterano activista y decenas de personas del Centro Organización de Servicio Comunitario (CSO), se manifestaron para apoyar a Palestina, a los inmigrantes y oponerse a la guerra cada vez más amplia entre Estados Unidos e Israel en el Medio Oriente.

“Creo que Trump va a intentar deportar a mucha gente, pero muchos grupos y organizaciones vamos a luchar contra esos ataques”, dijo Montes, a La Opinión. “Aquí, en Boyle Heights nos organizaremos para resistir cualquier tipo de redadas o deportaciones”.

Montes, de 72 años, dijo que esperarían el respaldo legal de abogados del Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), una organización de derechos civiles que se dedica a defender los derechos de los latinos en Estados Unidos, y que se enfoca en áreas como la educación, los derechos de los inmigrantes, el acceso político y el empleo.

“La mayoría de los americanos votaron por Trump, sabiendo que es racista y que está en contra de los sindicatos y de la clase trabajadora”, declaró Henry Cornejo, de 30 años, un trabajador sindicalizado de UPS. “Nuestra lucha será por otros cuatro años”.

Por su parte, Eloísa Galindo, miembro del grupo East LA Padres contra la Privatización, dijo en su mensaje: “Trump, bájale tres rayitas a tu odio. Las manos de los inmigrantes hacen grande a tu país. Si nos echas [deportas] la economía se viene abajo”.

Cecilia Rodríguez, presidenta de la Alianza de Hondureños de Los Ángeles (AILA), manifestó que, “aunque sabemos el pensamiento y los sentimientos del hombre [Donald Trump], Dios lo puso en ese camino de ser presidente, y todos nosotros tendremos que seguir luchando y movilizarnos para defender los derechos de nuestros tepesianos”.

En la actualidad, en estados Unidos hay 344,335 venezolanos con Estatus de Protección Temporal (TPS), 180,375 salvadoreños; 200,005 haitianos; 54, 290 haitianos; 50,205 ucranianos; 7,875 nepalíes, 3,865 sirios y 2,925 nicaragüenses, de acuerdo con datos del Foro Nacional de Inmigración.

El condado no abandonara a los inmigrantes

Lindsey P. Horvath, presidenta de la Junta de Supervisores, afirmó en un comunicado que los valores del condado de Los Ángeles se mantienen fuertes.

“El condado de Los Ángeles no abandonará nuestros valores; los reforzaremos para proteger a nuestras diversas comunidades a través de políticas y programas que mantengan a las personas seguras, saludables y protegidas del odio y las acciones regresivas”, dijo la funcionaria.

Resaltó que, si bien no se puede aliviar el dolor de todos los que están destrozados [por la elección de Donald Trump], expuso que los angelinos deben saber que ”el condado de Los Ángeles continuará protegiendo a nuestras comunidades de inmigrantes y afirmando la atención médica reproductiva, los derechos LGBTQ+ y el derecho de cada persona a vivir y ser, y serán cuidados por su gobierno”.

De esa forma, la supervisora Horvath afirmó que el condado de Los Ángeles “seguirá siendo la red de seguridad social para nuestras comunidades locales, mientras se esfuerza por modelar para la nación cómo pueden ser la inclusión, la armonía y una unión más perfecta”.

‘We are California’

Ayer jueves diversas organizaciones civiles en California lanzaron ‘We are California’, un movimiento que busca defender los valores de inclusión, comunidad y democracia mientras aboga por la justicia racial y económica, en respuesta al triunfo electoral del republicano Donald Trump.



“No nos acobardaremos ni retrocederemos frente al autoritarismo”, dijo en un comunicado James Woodson, de California Black Power Network y uno de los muchos líderes de este nuevo movimiento.



“We Are California liderará el camino hacia una democracia que prospere e incluya a todos, especialmente a las personas y familias de clase trabajadora”, ahondó Woodson.



El movimiento conformado por organizaciones del Área de la Bahía, Sacramento, Valle Central, Los Ángeles, San Diego, Condado de Orange e Inland Empire, llevará a cabo “reuniones masivas regionales” llamadas ‘We Are CA People’s Congress’ en todo el estado a partir del sábado 16 de noviembre, con la intención de defender los “derechos de sus comunidades” y exigir a líderes estatales que tomen medidas concretas frente al autoritarismo.



Sabrina Smith, directora general de California Calls, aseguró que sin importar la raza y el estatus de los habitantes en California, lucharían por “la libertad de todos” y la posibilidad de una “vida digna”.



“Trump y su alianza de multimillonarios corporativos, intolerantes y abusadores autoritarios, muchos de los cuales han hecho sus fortunas en California, están dispuestos a castigar a los californianos y quitarles las libertades por las que tanto hemos luchado”, escribió Smith.



El candidato republicano, quien ya gobernó el país entre 2017 y 2021, ganó el martes las elecciones en Estados Unidos y volverá a la Casa Blanca para convertirse en el presidente número 47 del país.

Nota con información de EFE