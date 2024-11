Galilea Montijo y el momento más incómodo que ha vivido en televisión

Si hay alguien que no tiene miedo de mostrarse vulnerable ante las cámaras, esa es la conductora mexicana Galilea Montijo, quien recientemente abrió el baúl de los recuerdos para rememorar uno de los momentos más vergonzosos que ha vivido dentro de su trayectoria en televisión. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En una reciente emisión de “Netas Divinas”, la tapatía se sinceró sobre un incidente que vivió en plena transmisión en vivo de un programa. Este consistió en presentarse en pantalla bajo estado inconveniente gracias a una combinación de medicamentos y alcohol que realizó por equivocación.

De acuerdo con Montijo, esto se dio luego de hacer un cambio en su tratamiento de antidepresivos, mismo que en combinación con una copa a solo unos minutos de salir a escena, entorpeció su labor como conductora.

Galilea Montijo desea convertirse en mamá a sus 51 años

“Se me cruzaron los medicamentos nuevos que tenía antidepresivos y un traguito de cerveza. No me di cuenta de la transición. Según yo, estaba perfecto. Pero todo mundo me veía.. Y sí, estaba en vivo“, detalló la presentadora de “La Casa de los Famosos México”.

“Yo no sentía nada raro en ese momento“, sentenció la mexicana. “Para mí, estaba todo normal, pero cuando vi las caras de mis compañeros, me di cuenta de que algo no estaba bien“, añadió.

Galilea Montijo encendió las redes con un vestido de abertura peligrosa

Tras finalizar el relato y recibir el apoyo de sus compañeras Natalia Téllez, Daniela Magún y Consuelo Duval, Galilea Montijo lanzó una poderosa reflexión sobre la salud mental y la importancia de ser consciente sobre los efectos secundarios que diversos tratamientos podrían traer consigo.

“A veces, por estar corriendo de un lado a otro, uno no se da cuenta de lo que mezcla. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque los errores pasan cuando menos lo esperas“, finalizó la también empresaria.