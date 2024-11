Esposa de Israel Vázquez relata su dura batalla contra el cáncer

Laura Vázquez, esposa de Israel Vázquez, relató cómo ha sido la dura batalla del excampeón de dos divisiones tras ser diagnosticado con fase 4 de sarcoma, un tipo de cáncer que se origina en tejidos como los huesos o los músculos.

En una entrevista con Los Angeles Times, la esposa de Vázquez indicó que el doctor le dijo que solo le quedaban seis meses de vida, pero consultarán con un especialista en sarcoma para tener otro diagnóstico porque no se quiere dar por rendida.

“Casi no puede hablar y si lo hace, se corta su respiración, está muy débil. Quiero pedir disculpas a toda la gente que le ha llamado y por obvias razones no puede contestar a las muchas llamadas que ha recibido. Él trata de contestar por texto, pero el medicamento lo deja muy cansado”, dijo.

De acuerdo con Laura Vázquez, el boxeador de 46 años estaba presentando dolores muy fuertes en su pierna izquierda y decidió viajar en junio a la Ciudad de México para hacerse una revisión con un reumatólogo porque pensaban que era algo relacionado con la esclerosis sistémica, enfermedad que le fue diagnosticada en 2018.

“Él se fue caminando al aeropuerto y regresó en una silla de ruedas… Fue un deterioro muy rápido, en un abrir y cerrar de ojos, cambió totalmente su vida. Se le dificultaba respirar, tenía mucha inflamación en sus piernas, especialmente en la izquierda, que le causaba mucho dolor, él se ayudaba a caminar con un bastón. Después de todo, no nos habían dicho que era cáncer, pero seguiremos haciendo todo lo posible”, relató.

Israel Vázquez fue internado por segunda vez en el hospital White Memorial en Boyle Heights el pasado 31 de octubre y días después su familia recibió la terrible noticia. “Él no quiere que lo vean así, quiere que todos tengan la imagen de él como cuando fue boxeador. Está muy diferente a como él era”, comentó su esposa.

Tras conocerse la noticia, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) pidió al público en general que colaboraran en la campaña de GoFundMe.com para reunir la cifra de $75,000 dólares, ya que el ‘Magnífico’ -como también se le conoce- está pasando por una complicada situación financiera.

“No tengo palabras, no me esperaba tanto apoyo. Cuando estábamos en el hospital, llevábamos dos días y no nos daban el diagnóstico, y precisamente Mauricio Sulaimán le llamó a Israel, como acostumbraba para saludarlo, y le contestó y apenas pudo hablar con él. Nos enteramos que hicieron una cuenta de GoFundMe y estamos agradecidos con ellos, con Nancy Rodríguez, Jill, todos han sido muy buenos con nosotros”, concluyó.

Israel Vázquez, de 46 años, se retiró en 2010 y fue campeón peso gallo y supergallo. La leyenda mexicana de boxeo dejó marca de 44 victorias (32 por la vía del nocaut) y solo cinco derrotas.

