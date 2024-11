Shakur Stevenson acusa a Zepeda de poner excusas para no enfrentarlo

Shakur Stevenson, campeón de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), acusó a William ‘Camarón’ Zepeda de poner excusas para evitar la pelea entre ambos, que podría suceder en febrero de 2025 en Arabia Saudita.

En entrevista con The Stomping Ground, Stevenson expresó que el Camarón Zepeda se esconde detrás de Óscar de la Hoya y no es capaz de decidir por sí mismo con quién quiere subir al ring.

“Por lo que él escuchó, creo que esa pelea va a darse cuenta. Zepeda va a pelear por el título interino del CMB, y yo tengo el título regular. Creo que este es el momento. No puedes seguir huyendo. Ya no puedes seguir poniendo excusas para no pelear conmigo. Esa pelea tiene que darse cuenta. Creo que la principal excusa que ha puesto ha sido esconderse detrás de Óscar de la Hoya. Yo pienso que si tú eres un peleador, al final del día tienes que estar dispuesto a pelear con quien sea”, dijo.

Camarón Zepeda está seguro de que Shakur Stevenson es el siguiente. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“No puedes sentarte a esperar a que tu promotor te diga que no vas a pelear con tal peleador por esta razón, que no vas a hacer esto, que no vas a decir nada. Creo que se ha estado escondiendo detrás de Óscar de la Hoya. (…) Si la gente que le lleva los negocios a Zepeda le dice que pelee, creo que él estará dispuesto a pelear. Pero él está cómodo yendo en el asiento trasero del auto y dejando que otros le digan lo que va a hacer”, aseguró.

De acuerdo con el promotor Eddie Hearn existe un acuerdo, noticia confirmado por el mismo mexicano, para que ambos peleen en el primer trimestre del año, pero para que se concrete el Camarón Zepeda debe aceptarlo.

Recordemos que el CMB ordenó la pelea entre el mexicano y el estadounidense unos meses atrás, pero Shakur Stevenson eligió enfrentar a Joe Cordina el 12 de octubre porque no quiso aceptar el cambio de fecha que solicitó el Camarón Zepeda para poder acompañar a su esposa en el nacimiento de su hijo.

Al comienzo del mes de septiembre, el campeón de peso ligero sufrió una lesión en la mano y se sometió a una cirugía, por lo que la pelea con Cordina fue suspendida. Como Stevenson regresará al ring a principios de 2025, se espera que el mexicano sea su siguiente oponente.

Camarón Zepeda y Tevin Farmer estarán presentes en “Latino Night”. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Tras noquear a Giovanni Cabrera en su último duelo, el Camarón Zepeda volverá a la acción contra Tevin Farmer el 16 de noviembre en la cartelera “Latino Night” que se realizará en el Riad, Arabia Saudita, y que estará encabezada por la pelea unificatoria de peso crucero entre Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez y Chris Billam-Smith.

Shakur Stevenson, de 26 años, viene de vencer a Artem Harutyunyan por decisión unánime en una pelea donde volvió a ser abucheado por su estilo aburrido de pelear. El estadounidense posee récord de 21 triunfos, 10 por la vía rápida, y ningún revés.

Por su parte, William ‘Camarón’ Zepeda, de 28 años, defendió su título continental de peso ligero de las Américas de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y sigue invicto en el deporte. El peleador mexicano tiene marca de 31 victorias sin derrotas, 27 de ellas por nocaut.

