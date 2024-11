4 vacunas que quizás necesites ahora mismo

Estas vacunas te ayudarán a protegerte del RSV, la gripe, el COVID-19 y la neumonía durante todo el invierno.

By Catherine Roberts

Junto con el clima frío del otoño llega la inevitable ola de virus estacionales que conforman la temporada de resfriados y gripe. Esto significa que, si aún no te has vacunado, es hora de incluirlo en tu lista de tareas pendientes.

Pero, ¿cuáles son las vacunas que conviene que te pongas? Este año marca la segunda temporada de la nueva vacuna contra el virus respiratorio sincitial (RSV, por sus siglas en inglés) para adultos. Si bien no todo el mundo la necesita, la evidencia hasta el momento sugiere que es muy eficaz para prevenir enfermedades graves causadas por el RSV en adultos mayores, según el doctor Edward Walsh, profesor de medicina en la Universidad de Rochester en Nueva York.

“Esta es una vacuna muy valiosa que mantiene a las personas de alto riesgo lejos de problemas y reduce significativamente las tasas de hospitalización y las tasas de complicaciones por esta infección”, dice.

Las personas con alto riesgo de contraer RSV no solo incluyen a los adultos mayores, sino también a los bebés. Afortunadamente, las vacunas contra el RSV ahora también están aprobadas para las mujeres embarazadas y hay una nueva inmunización disponible para los bebés.

También está la última vacuna contra la COVID-19, una vacuna completamente nueva contra las bacterias que causan neumonía y, por supuesto, la vacuna contra la gripe estacional. Aquí te decimos cuáles son las vacunas que debes recibir este otoño y por qué son tan importantes.

La nueva vacuna contra el RSV

El RSV, es un virus respiratorio que generalmente causa síntomas leves parecidos a los del resfriado, pero que puede ser grave e incluso mortal para los adultos mayores y los bebés.

Los datos indican que alrededor del 8 al 10% de todas las hospitalizaciones por enfermedades respiratorias agudas se deben al RSV en personas mayores, según Angela Branche, doctora, especialista en enfermedades infecciosas y profesora asociada de medicina en la Universidad de Rochester en Nueva York.

“El RSV definitivamente es una causa poco apreciada de complicaciones respiratorias graves en adultos mayores”, afirma la doctora Sara Tartof, científica investigadora y epidemióloga de Kaiser Permanente Southern California. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), entre 60,000 y 160,000 adultos mayores son hospitalizados por RSV cada año, y entre 6,000 y 10,000 mueren a causa de esta enfermedad.

Los CDC al mismo tiempo afirman que hasta 80,000 niños menores de 5 años son hospitalizados por RSV cada año.

Quién debería recibirla: En este momento, hay tres vacunas contra el RSV disponibles para personas de 60 años o más (con los nombres de Arexvy, mResvia y Abrysvo). Cualquier persona de 75 años o más que no haya recibido la vacuna contra el RSV el año pasado debe recibir una dosis única esta temporada. Las personas de 60 a 74 años con ciertas afecciones de salud que las ponen en mayor riesgo de complicaciones graves a causa del RSV, como enfermedades cardíacas o pulmonares crónicas, inmunidad debilitada, diabetes u obesidad grave, también deben recibirla.

Los funcionarios de salud recomendaron la vacuna Abrysvo para las mujeres embarazadas entre las semanas 32 y 36 de su embarazo porque el RSV también puede ser muy peligroso para los niños pequeños. Si te olvidaste de ponerte la vacuna durante el embarazo, tu bebé todavía puede recibir un medicamento llamado Nirsevimab, que es una dosis de anticuerpos contra el RSV.

Eficacia: Hasta el momento, hay datos de eficacia en el mundo real disponibles tanto para Arexvy como para Abrysvo de la temporada de RSV 2023-2024 para adultos de 60 años o más. Arexvy tuvo una eficacia de alrededor del 77% en la prevención de visitas a servicios de urgencias y de alrededor del 83% en la prevención de hospitalizaciones debido al RSV, mientras que Abrysvo tuvo una eficacia de alrededor del 79% en la prevención de visitas a servicios de urgencias y de alrededor del 73% en la prevención de visitas al hospital.

La vacuna mResvia es más nueva, pero los datos de los ensayos clínicos sugieren que durante los primeros cuatro meses después de la vacunación, tuvo una eficacia de alrededor del 80% en la prevención de casos sintomáticos de RSV en adultos de 60 años o más.

La vacuna anual contra la gripe

“Este es un año realmente bueno para vacunarse”, dice Branche. “A muchas personas les faltan varios años desde su última infección y tal vez incluso desde su última vacuna”.

Los CDC estiman que la gripe del año pasado causó hasta 830,000 hospitalizaciones y entre 25,000 y 72,000 muertes. Los adultos mayores y los niños menores de 5 años se encuentran entre los que corren mayor riesgo de contraer una gripe grave.

Las personas de 65 años o más deben buscar una de las 3 vacunas recomendadas para ellos: Fluzone High-Dose Quadrivalent, Fluad Quadrivalent y Flublok Quadrivalent. (Si no puedes encontrarlas, vacúnate contra la gripe común).

Quién debería vacunarse: A menos que tengas ciertas alergias raras, se recomienda que todos los adultos se vacunen contra la gripe cada año y también los niños de 6 meses o más.

Eficacia: Durante la última temporada de gripe, la vacuna contra la gripe tuvo una eficacia de alrededor del 42%; entre 2022 y 2023, tuvo una eficacia de alrededor del 30%. Los datos muestran que, en general, las vacunas recomendadas para personas de 65 años o más son más potentes que la vacuna antigripal habitual. “En estas poblaciones de mayor edad, funcionan aproximadamente un 20% mejor que la vacuna estándar”, dice el doctor William Schaffner, especialista en enfermedades infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee.

Y aunque es difícil predecir qué cepas de gripe serán las más prominentes en la próxima temporada (lo que deja abierta la posibilidad de que la vacuna anual no sea la adecuada), vacunarse puede reducir el riesgo de sufrir consecuencias graves, como la hospitalización, si te enfermas.

Una vacuna actualizada contra la COVID-19

Las variantes de la COVID-19 están en constante evolución, y las que circulan este otoño son bastante diferentes de las que circulaban en esta época el año pasado.

Eso significa que las versiones anteriores de la vacuna pueden ofrecer muy poca protección en estos momentos, dice Tartof. “Casi puedes considerarte no vacunado, desde una perspectiva inmunológica” si recibiste una de las dosis de refuerzo anteriores, afirma. Las vacunas recientemente aprobadas en agosto son más compatibles con las cepas de la COVID-19 que circulan en estos momentos.

Quién debería vacunarse: Todas las personas mayores de 6 meses.

Ten en cuenta que “el mayor beneficio es para las personas con mayor riesgo de sufrir COVID-19 grave con respecto a hospitalizaciones y muertes”, declara el doctor Jeffrey Duchin, profesor de medicina en la división de enfermedades infecciosas de la Universidad de Washington. Eso incluye adultos de 65 años o más y personas con afecciones médicas subyacentes o sistemas inmunológicos débiles.

Por este motivo, los CDC también han recomendado una segunda dosis de la vacuna COVID-19 recientemente actualizada (2024-2025) para las personas de 65 años o más y que están inmunodeprimidas de moderada a gravemente, que se administrará seis meses después de su primera dosis.

Eficacia: Los datos de refuerzos anteriores sugieren que la protección contra el COVID-19 grave puede inicialmente llegar al 70, 80 o 90%, asegura Schaffner. “Mucho depende de qué tan vigoroso sea tu sistema inmunológico”. Pero esa protección disminuye a lo largo de los meses posteriores a la vacunación.

La última vacuna contra la neumonía

La PCV21, la última vacuna formulada contra el neumococo, fue aprobada a principios de este año. Protege contra 21 cepas de bacterias neumocócicas y ayuda a prevenir la neumonía y otras enfermedades causadas por bacterias neumocócicas.

Quién debería vacunarse: Las vacunas neumocócicas se recomiendan para todos los adultos de 50 años o más. Pregunta a tu médico qué vacuna neumocócica necesitas, si es que necesitas alguna. La que sea adecuada para ti dependerá de cuáles hayas recibido y cuándo las hayas recibido.

Eficacia: La PCV21 es tan nueva que no hay datos de eficacia disponibles en el mundo real, pero los ensayos clínicos muestran que provocó una respuesta inmunitaria comparable a las versiones anteriores de esta vacuna. Los estudios muestran que este tipo de vacuna antineumocócica es moderadamente eficaz para prevenir los tipos comunes de neumonía bacteriana, y es incluso más eficaz para prevenir infecciones graves causadas por esas cepas. Además, estas dosis únicas pueden tener beneficios adicionales. Un estudio reciente publicado en el Journal of Infectious Diseases descubrió que este tipo de vacuna antineumocócica también puede ayudar a reducir el riesgo de infectarse con SARS-CoV-2, la causa de la COVID-19.

Nota del editor: Una versión de este artículo también apareció en la edición de noviembre de 2023 de Consumer Reports on Health. Se actualizó con información que apareció en la edición de noviembre de 2024 de Consumer Reports on Health.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2024, Consumer Reports, Inc.