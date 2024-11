Adamari López destapa sus momentos más “picantes” con Toni Costa

La actriz y conductora Adamari López nunca falla en dar de qué hablar con sus confesiones dentro del programa “Ada y Chiqui de show” y la más reciente transmisión no fue la excepción. Con la personalidad frontal que la caracteriza, la boricua reveló una picante anécdota que vivió junto al padre de su hija Alaïa, Toni Costa, durante su embarazo.

Como ya es costumbre, las presentadoras del show en Youtube no tuvieron reparo en compartir sus experiencias personales. Y en el caso de la puertorriqueña esta estuvo relacionada a su etapa de embarazo y el incremento de su libido.

“Uno se siente lindo con su barriga de embarazada, pues, no me preocupaba y a mí me entró muchísimo morbo, bueno, no quiero decir morbo, pero me daba muchos deseos de tener relaciones en ese momento“, expresó ante su compañera de escena, Chiquibaby.

Incluso, Adamari López optó por recordar una picante anécdota junto a su ahora ex pareja, Toni Costa: “Cuando estaba en el baño de la habitación del hospital se me ocurría que yo quería, me daban deseos, así que nos metíamos en al baño del hospital“, contó.

No pasó mucho tiempo antes de que el relato de la famosa se viralizara dentro de redes sociales y desatara una ola de opiniones divididas por parte de su comunidad digital. Y es que mientras unos se dedicaron a mostrar su descontento por mostrarse dispuesta a contar detalles sobre su vida privada, otros salieron en su defensa.

“Ada si lo disfrutate mucho”, “Es cierto a mi me pasó mucho, tenía las hormonas a millón en mi embarazo”, “Adita tú te gozaste completito a Toni, le sacaste el jugo al español, muy bien” y “Omg lloré de la risa con ustedes”, son algunos de los temas que se leen en la red.