¿Adamari López estaría dispuesta a mantener a su pareja?

Fiel a su personalidad frontal y sin miedo al qué dirán, la presentadora Adamari López concedió una entrevista a su amigo Jomari Goyso en la que habló sobre su vida amorosa, revelando lo que ha llegado a hacer por sus parejas.

Y es que de acuerdo con la conductora de programas como “Desiguales” y “¿Quién Caerá?”, hasta el día de hoy no ha tenido algún galán que le haga un regalo más costoso que el que ella ha logrado comprarse: “A lo mejor yo no exigía”, compartió a su colega.

Adamari López se sincera sobre el sueño que le faltó cumplir junto a sus papás

Bajo esta misma tesitura, Adamari López aclaró que en este punto de su vida busca una pareja con la que disfrutar de sus días y logros, razón por la que está dispuesta a dar su brazo a torcer en algunos ámbitos.

“Uno tiene que ceder, pero la persona tiene que valer la pena para ceder (…) Quiero seguir siendo la mujer independiente que soy, pero quiero tener un compañero que quiera ir al cine conmigo, viajar conmigo, que vayamos a cenar“, aseguró.

Esta declaración no tardó en sacar a relucir una pregunta que hasta el momento la puertorriqueña no había querido responder. “¿Mantendrías a un hombre?”, cuestionó Goyso, a lo que López respondió contundente: “¿Te tengo que responder eso? Lo he hecho ya. No me ha importado nunca. Yo quiero un hombre que quiera compartir una vida conmigo”, continuó.

Es así como Adamari López aclaró que esa etapa de su vida quedó en el pasado, por lo que queda descartado mantener a su pareja: “Eso me pasó ya, ahora quiero otra cosa”, sentenció.