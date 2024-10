Adamari López se sincera sobre el sueño que le faltó cumplir junto a sus papás

La conductora Adamari López nunca falla en conmover a los televidentes con las inesperadas confesiones que realiza ya sea durante las transmisiones del programa “Desiguales” o de su proyecto en Youtube junto a Chiquibaby. Y fue justamente en este último que la boricua no pudo evitar recordar la partida de sus padres y la experiencia que no pudieron compartir juntos. ¿De qué se trata? Aquí te contamos los detalles.

Fue durante el más reciente episodio del podcast titulado “Ada y Chiqui De Show” que Stephanie Himonidis habló del sensible fallecimiento de su mamá, en ocasiones mostrándose indispuesta debido a lo reciente de la noticia.

En un acto de solidaridad, Adamari López recordó lo difícil que fue para ella decirle adiós a su madre en el año 2012: “Cuando yo perdí a mi mamá, yo no estaba al lado de mi mamá y es una de las cosas que muchas veces me reprocho, porque digo: ‘No estuve al lado de ella para despedirme’, pero eso también es egoísta de mi parte, porque cada quien tiene su momento“, contó.

Sin embargo, la puertorriqueña habría experimentado el sentimiento de pérdida tan solo tres años después, cuando le tocó despedirse de su padre. Los estragos emocionales que trajo consigo la partida de sus progenitores la acecha hasta el día de hoy, pues una de la experiencias que no logró compartir junto a ellos fue la dicha de ser madre.

“No es fácil, yo también hubiera querido que Alaïa conociera a mis papás. Mi papá falleció tres semanas antes de que Alaïa naciera, me quedé con las ganas de que la vieran, la tocara y la cargara en sus brazos de tener una foto con ellos“, relató con nostalgia.

Para finalizar, Adamari López reflexionó sobre lo difícil que es despedir a un ser querido aún cuando se tiene el tiempo para “prepararse” a la idea.

“Ellos sí tuvieron enfermedades que me fueron quizá preparando, pero uno nunca está preparado para la partida de un papá, no importan cuan buen relación tengas con ese ser querido que te dio la vida (…) Al sol de hoy, me siguen doliendo, pero sé que a lo mejor no están sufriendo, no están pasando por esa enfermedad que los hacia sentirse tan mal”, sentenció.