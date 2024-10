Adamari López y su secreto para mantener su peso ideal

La conductora Adamari López nunca falla en compartir con su público los retos y aventuras en los que se embarca. Tal fue el caso de su travesía para retomar buenos hábitos de alimentación y ejercicio, combinación que no solo la llevó a mejorar su salud, también a mantener una de las figuras más envidiables del mundo del entretenimiento.

Es por esta razón que la famosa decidió abordar el tema durante una de las más recientes transmisiones de su proyecto en Youtube, “Ada y Chiqui de show”. Allí, la puertorriqueña destapó cuál es la clave para mantenerse constante con esta nueva forma de vida saludable, afirmando que no es tan difícil como parece.

De acuerdo con Adamari López, la clave está en hacer elecciones más inteligentes, optando por porciones adecuadas y evitando alimentos ultraprocesados.

“Tuve que hacer cambios, tuve que hacer mi esfuerzo y seguirlo manteniendo. Una cosa que yo, por ejemplo, no quería dejar a un lado porque pienso que para mí es importante es comer arroz. Y cómo comer arroz sin engordar es lo que uno piensa”, contó frente a su compañera Chiquibaby.

“A veces queremos bajar de peso, pero no queremos hacer ese sacrificio que hay que hacer. No nos podemos sentar a comer y comernos un cerro de comida y decir ‘es que esto no me va a engordar’, ‘ay es que esto fue solo por hoy’ porque un poquito hoy otro poquito mañana y otro poquito mañana va a hacer que engordes. Servirte en una porción más pequeña, empezando por un plato más pequeño para todo lo de las comidas y comerlo, por ejemplo, en la tarde”, dijo haciendo referencia a la constancia y compromiso que se requiere.

Bajo esta misma tesitura, Adamari López recalcó la importancia de combinar los buenos hábitos alimenticios con el ejercicio, algo que ha aprendido a ver como un medio de recreación y no como “obligación”.

Sin embargo, no siempre este camino se presenta como miel sobre hojuelas. Por ello, reafirmó lo necesario que es recordar que cada persona es diferente, por lo tanto debe crear su propio ritmo y mantenerse enfocados en ello.