Camarón Zepeda sobre pelea con Farmer: “Es un reto importante”

William ‘Camarón’ Zepeda expresó que su pelea con Tevin Farmer este sábado 16 de noviembre es un reto importante para sus aspiraciones porque podría perder el chance de ganar el título interino de peso ligero de Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y enfrentar a algunos de los campeones de la división.

En declaraciones a DAZN Boxing, Camarón Zepeda aseguró que Farmer es un peleador experimentado que hará lo posible por vencerlo para tener nuevamente una oportunidad titular y por eso indicó que debe estar a la altura ante el estadounidense.

“Todas las divisiones son duras, pero esta en particular tiene un poco de todo. Eso también es algo que me motiva y me levanta todos los días temprano para entrenar fuerte. Es un reto importante, en el que demostraré quién es William Zepeda. Conocemos las habilidades y la experiencia de Tevin Farmer. Sabemos que es un rival fuerte, aunque no haya estado muy activo”, dijo.

Tevin Farmer está seguro de que acabará con el invito del Camarón Zepeda. Crédito: Michael Dwyer | AP

“Él sabe que también es una gran oportunidad para él. Una victoria ante William Zepeda le puede abrir puertas. Eso es lo que ven nuestros rivales: una oportunidad de abrir puertas, pero nosotros tenemos que estar a la altura para ganar y seguir avanzando”, agregó.

Tevin Farmer sabe lo importante que es este duelo para el mexicano, ya que si consigue la victoria podría pelear por el título mundial del nativo de Newark u otro campeón. Por eso, el estadounidense prometió que vencerá al Camarón Zepeda para arruinarles sus planes.

Stevenson y Zepeda estuvieron a punto de cerrar un trato, pero un desacuerdo en la fecha marcó el fin de las negociaciones. El estadounidense iba a pelear con Joe Cordina y una lesión lo alejó del ring. En cambio, el ‘Camarón’ eligió a Farmer y subirán al ring en la cartelera “Latino Night”, primer evento de la asociación de Turki Alalshikh y Óscar de la Hoya.

En su última actuación, el Camarón Zepeda dominó a Giovanni Cabrera y lo noqueó al 1:58 del tercer asalto. El mexicano atacó al estadounidense con un gancho al hígado que lo mandó a la lona y no pudo levantarse tras la cuenta de 10 del réferi.

Camarón Zepeda y Tevin Farmer estarán presentes en “Latino Night”. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

William ‘Camarón’ Zepeda, de 28 años, defendió su título continental de peso ligero de las Américas de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y sigue invicto en el deporte. El peleador mexicano tiene marca de 31 victorias sin derrotas, 27 de ellas por nocaut.

Por su parte, Tevin Farmer, de 34 años, viene de perder su última pelea ante Raymond Muratalla por decisión unánime en julio. El boxeaor estadounidense posee récord de 33 triunfos (tres de ellos por la vía rápida) y 6 reveses.

