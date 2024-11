El fallo contra la Acción Afirmativa comienza a sentirse en California

La Corte Suprema de Estados Unidos falló en junio de 2023 que las políticas de la Acción Afirmativa en las admisiones de las universidades eran inconstitucionales, pero a más de un año, cómo ha impactado esta decisión a los estudiantes latinos, una comunidad que se anticipa sufrirá el mayor golpe.

“Ciertamente a partir de la eliminación del factor de la raza de las admisiones universitarias, hemos visto ciertos patrones que indican que sobre todo las universidades más selectas no van a aceptar a los estudiantes latinos y afroamericanos, y esto incluye a UCLA y UC Berkeley, consideradas universidades públicas élite en la nación”, dice la doctora Feliza Ortiz Licon, vicepresidenta ejecutiva de la Campaign for College Opportunity.

Aunque la oficina del presidente de la Universidad de California asegura que este año admitieron a la clase más diversa y que se registró un incremento significativo de los latinos en las admisiones para el año 2024 que inició este otoño, los números más recientes de 2023 indican que en sus campus más prestigiosos como UCLA, solo el 20% de los solicitantes latinos fueron admitidos; mientras que en UC Berkeley, fue el 24%

Los números son menos favorables para la comunidad afroamericana. UCLA solo admitió el 7% de ese grupo, mientras que al 1% de los aplicantes nativos.

“Desde que en 1996, aprobamos una ley contra la Acción Afirmativa en California, empezamos a ver menos diversidad en los campus universitarios de UCLA y UC Berkeley”, señala la doctora Ortiz Licon.

Recuerda que en 2006, de 5,000 estudiantes que aceptaron en UCLA, solo 97 eran afroamericanos. Así que a partir de la proposición 209, la representación de las minorías se ha visto muy afectada sobre todo en las universidades públicas selectas de California.

“Con el fallo de la Corte, esta disminución de la representación latina la vamos a comenzar a ver a nivel nacional. Habrá menos oportunidades y recursos para los estudiantes de las minorías”.

Ya de por sí, la doctora Ortiz Licon dice que los estudiantes latinos en California se enfrentaron a muchos retos para ingresar a la universidad, debido a que no recibieron a tiempo la Ayuda Financiera Federal (FAFSA), y bajaron los números de los indocumentados que aplicaron por la asistencia federal que se da a través del Dream Act.

“A partir de que la campaña del presidente electo Donald Trump se enfocó en la población migrante, y de sus amenazas de deportación, hay menos confianza entre los estudiantes indocumentados para dar información al gobierno a la hora de solicitar ayuda financiera”.

Observó que también hemos visto que las universidades públicas de California están aceptando muchos estudiantes del extranjero como una manera de ampliar su presupuesto.

“Los estudiantes internacionales pagan más para entrar a las universidades. Se han puesto varias iniciativas para tener diversidad entre los estudiantes, pero los estudiantes de las minorías tienen menos posibilidad de entrar a una escuela selecta como UCLA o UC Berkeley”.

La Acción Afirmativa ha sido un factor clave para cambiar la vida de muchos latinos, los ha ayudado a mejorar sus comunidades, escapar de la pobreza y avanzar hacia la equidad, y la anulación de la Acción Afirmativa eliminará en gran parte las posibilidades de que accedan a una universidad élite.

La Acción Afirmativa ha abierto caminos insospechados a los estudiantes. Esa es la experiencia de la doctora Ortiz Licon, quien fue la primera en su familia en ir a la universidad.

“Hice mi bachillerato en UCLA, mi maestría en UC Berkeley y el doctorado en UC Irvine”.

Hija de inmigrantes mexicanos, creció en un barrio con un código postal de bajos recursos en Long Beach.

“Aunque tenía buenas calificaciones, mi puntaje no era bueno en los exámenes estandarizados porque no te preparan. Los latinos salimos adelante por nuestro espíritu inmigrante y latino”.

La doctora Ortiz-Licon dice que Estados Unidos es un país diverso al que le conviene invertir en los estudiantes.

“Somos parte de la sociedad y vamos a ser parte de la fuerza laboral, por lo que invertir en los estudiantes latinos es una oportunidad y una inversión. Nos beneficia a todos, una democracia educada es menos dependiente de los servicios sociales y contribuye a la economía.

“Al final del día somos una mayoría a nivel nacional. Somos el 29%. Los latinos somos el futuro”.

Diana Aguilar, estudiante de primera generación, quien se graduó de la California State Polytechnic University en Pomona y ahora hace una maestría en Cal State Fullerton, dice que la Acción Afirmativa otorga la oportunidad de crear un ambiente diverso, conocer diferentes pensamientos y te da valor y fuerza. “No solo ha permitido que tengan compañeros iguales a mí, que vienen de muchos otros lugares, con padres que no fueron a la universidad, ni siquiera tuvieron acceso a la high school sino que ha ayudado a crear un ambiente del que yo me he sentido parte”.

Pero también dice que ha ayudado a estudiantes latinos a ir a universidades privadas. “También ha permitido que tengamos maestros con los que podamos identificarnos”.

Por tanto, considera que eliminar la Acción Afirmativa va a quitar más oportunidades a los estudiantes que provienen de las minorías y las comunidades marginadas.

“Muchas veces escuchamos decir que la Acción Afirmativa es injusta. Yo creo que es incorrecto porque muchas veces las universidades no van a reclutar estudiantes a las escuelas de escasos recursos que tienen un maestro para muchos estudiantes sino que acuden a secundarias con más ingresos.

“No toman en cuenta los determinantes sociales de los estudiantes latinos”.

Por eso, dice que anular la Acción Afirmativa es un retroceso en la lucha por la igualdad y la justicia en la educación superior.

“Las universidades y colegios tienen que ver cómo van a resolver esto y qué van hacer para buscar esos estudiantes que no tienen esas oportunidades”.

La Oficina del Presidente de la Universidad de California dio a conocer en el verano que en el primer ciclo de admisiones después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la Acción Afirmativa, han liderado el camino en el uso de un proceso integral de revisión de admisiones para cumplir con la Proposición 209 y, al mismo tiempo, seguir aumentando las solicitudes, admisiones, inscripciones y retención de estudiantes diversos.

“Estamos encantados de que la Universidad de California siga siendo un destino de elección para los estudiantes increíblemente talentosos y diversos de nuestro estado”, dijo Han Mi Yoon-Wu, vicerrectora asociada de Admisiones de Pregrado en la Universidad de California.

Añadió que el proceso de admisión holístico de la Universidad, combinado con el trabajo deliberado de sus campus con escuelas secundarias, colegios comunitarios y organizaciones comunitarias, ha ayudado a futuros estudiantes altamente calificados de todos los orígenes a planificar y prepararse para la admisión a nuestros campus de clase mundial.

La UC reporta que sigue siendo una de las principales opciones para los estudiantes latinos, que este año volvieron a ser el grupo demográfico más grande de estudiantes de primer año admitidos en California con un 38.6% frente al 37.7% del año pasado.

La proporción de ofertas de admisión a afroamericanos aumentó de 5.6% a 5.9%, un 10% más que el año pasado.

Las admisiones de estudiantes indígenas estadounidenses se mantuvieron estables en el 0.6% de los estudiantes admitidos.

La proporción de ofertas de admisión a estudiantes blancos y asiáticoestadounidenses disminuyó ligeramente: la de blancos disminuyó del 19.1% al 18.3%, y del 34% al 33.2% para los asiáticoestadounidenses.

“Estas cifras de admisiones demuestran el compromiso de la Universidad de California de ampliar las oportunidades y el acceso, especialmente para los grupos históricamente subrepresentados, que constituyen la mayor proporción de estudiantes de primer año de la historia”, dijo el presidente de la UC, el doctor Michael V. Drake.

“Estamos encaminando a más estudiantes de California hacia un título universitario y al éxito futuro, y eso se traduce en un impacto positivo en las comunidades de todo el estado”.