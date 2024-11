Jaime Munguía buscará el nocaut ante Surace en México

Jaime Munguía regresará a México para protagonizar una pelea contra el invicto Bruno Surace y aseguró que buscará el nocaut el próximo 14 de diciembre en el Estadio Caliente de Tijuana, su ciudad natal.

En una conferencia de prensa realizada en Tijuana, Munguía reconoció que Surace es un gran peleador, pero indicó que se está preparando para acabar con él por la vía rápida y brindarle una buena actuación a sus fanáticos mexicanos.

“Yo quisiera noquearlo desde el primer round. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, me estoy preparando para la pelea completa y siempre vamos a buscar el nocaut”, dijo.

“Surace es un buen peleador, invicto. Sabemos lo que la gente decía de Bazinyan, que no era nadie, que no tenía nada, pero era un gran peleador que venía con el hambre y las ganas de salir adelante, y fue una gran pelea. Y yo creo que esta pelea que viene no va a ser la excepción”, agregó.

El mexicano viene de una dura pelea con Erik Bazinyan, que lo mantuvo a distancia en los primeros asaltos con su jab. Pero fue en el décimo cuando el nativo de Tijuana conectó un gancho de izquierda que mandó a la lona al canadiense y, tras no poder ponerse de pie antes de finalizar el conteo, saboreó nuevamente la victoria tras perder su récord invicto ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

En cambio, Bruno Surace subió al cuadrilátero por última vez en diciembre de 2023 cuando derrotó a Jhon Jader Obregón. Tras casi un año de inactividad, el francés podría medir fuerzas con el poderoso peleador mexicano.

Este enfrentamiento es el cuarto del año para Munguía. En enero el mexicano venció a John Ryder, en mayo cayó derrotado por primera vez ante Canelo Álvarez y en septiembre noqueó a Erik Bazinyan.

Munguía se llevó el triunfo en el Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Jaime Munguía, de 27 años, se recuperó de la derrota sufrida ante el campeón tapatío al noquear a Erik Bazinyan en Arizona. El peleador nacido en Tijuana cuenta con un récord de 43 triunfos de las cuales, 34 de ellas llegaron por la vía rápida, y un revés.

Por su parte, Bruno Surace, de 26 años, viene de vencer a Carlos Mollejo Montijo en su última pelea en mayo luego que su rival decidiera no continuar. El francés se encuentra invicto tras 25 peleas (4 por nocaut) y dos empates en su carrera.

Sigue leyendo:

· Jaime Munguía anuncia fecha para su pelea de regreso a México

· Jaime Munguía está dispuesto a pelear con Edgar Berlanga

· Jaime Munguía quiere revancha con Canelo Álvarez en un futuro no muy lejano