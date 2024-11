Adamari López compró una de sus casas con dinero de un tío

A pesar del gran éxito con el que cuenta en la actualidad, la vida no siempre ha sido sencilla para Adamari López, tal y como lo compartió recientemente en ‘Desiguales’, donde detalló que en una ocasión le tuvo que pedir dinero prestado a uno de sus tíos para poder comprar una de sus casas.

La presentadora ahondó sobre este tema en una conversación que tuvo con Amara La Negra, Migbelis Castellanos, Karina Banda, la Doctora Nancy, en la que se dijo feliz por la gran ayuda que le dio su familiar cuando más lo necesitaba.

“Yo le pedí una vez a mi tío prestado una muy buena cantidad de dinero porque no me había llegado un dinero que yo necesitaba para comprar una casa. Le pedí una buena cantidad de dinero y me lo prestó”, contó la mamá de la pequeña Alaïa ante la sorpresa de sus compañeras.

A continuación detalló que su tío sí le dio la cifra que ella necesitaba y no solo eso, sino que, además, la apoyó cuando ella tuvo problemas para pagar en la fecha que se había propuesto para saldar su deuda.

“Se lo pagué. No tenía el dinero cuando le prometí que se lo iba a a pagar, pero tenía otra casa y yo le dije: ‘Yo te hago un Affidavit de que yo en garantía te puedo dar la casa y, obviamente, se lo terminé de pagar, no en el tiempo que yo pensé que se lo iba a poder pagar, pero no me le desaparecí”, compartió la ex de Toni Costa.

Gracias al buen corazón de su tío fue que Adamari López pudo ver crecer su patrimonio y eso no pasó desapercibido por los usuarios de las redes sociales y por sus compañeras, quienes le hicieron saber que ojalá hubieran tenido un tío como el de ella.

“Ese es mi tío”, dijo Amara La Negra mientras Ada seguía contando su historia.

En la actualidad Adamari López posee una muy linda casa en la ciudad de Miami, la cual comparte con Alaïa y a la que muy seguido suele hacerle distintas modificaciones para adaptarla a sus necesidades.

