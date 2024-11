El fiscal Jack Smith y su equipo dimitirán antes de que Trump asuma el cargo

El fiscal especial Jack Smith concluirá los dos casos penales contra Donald Trump y renunciará junto con su equipo antes de la investidura de Trump el próximo 20 de enero.

The New York Times, citando a personas familiarizadas con los planes de Smith, fue el primero en informar que el objetivo de Smith es no dejar trabajo inacabado en los casos y actuar antes de la promesa de Trump de despedirlo.

NBC News y CNN, citando también a fuentes anónimas familiarizadas con los planes, informaron que Smith renunciaría y que se estaba estudiando cómo dar por concluidos los dos procesos penales a su cargo.

La decisión de Smith está motivada por la política del Departamento de Justicia de no procesar a un presidente en funciones, junto con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de que Trump es legalmente inmune a cualquier acto considerado “oficial”.

Como presidente, Trump ha prometido utilizar sus poderes sobre el Departamento de Justicia para defenderse de cargos penales despidiendo a los fiscales federales para detener sus casos en su contra.

Trump también ha amenazado con utilizar el Departamento de Justicia cuando sea presidente para perseguir a sus enemigos políticos.

Las regulaciones del Departamento de Justicia exigen que la oficina del fiscal especial proporcione un informe confidencial al fiscal general Merrick Garland, quien puede optar por hacerlo público.

Jack Smith, fiscal especial designado para investigar a Donald Trump. Crédito: J. Scott Applewhite | AP

Qué está sucediendo en el caso de mal manejo de documentos clasificados

El Departamento de Justicia decidió el miércoles pausar su apelación para intentar revivir el caso de documentos clasificados contra Trump y sus dos coacusados, Walt Nauta y Carlos de Oliveira, mientras los fiscales discuten los próximos pasos.

Smith había apelado la decisión de la jueza Aileen Cannon de desestimar el caso en Florida después de que dictaminara que Smith había sido designado inconstitucionalmente como fiscal especial y que la financiación de su oficina también violaba la ley.

La presentación del miércoles ante el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito, que maneja los casos federales en Florida, decía que necesita más tiempo “para evaluar esta circunstancia sin precedentes y determinar el curso apropiado a seguir de acuerdo con la política del Departamento de Justicia”.

Todavía hay dudas sobre si el departamento intentaría separar la parte del caso de documentos clasificados contra Nauta y de Oliveira, que son ciudadanos privados, y son coacusados del caso contra el propio Trump.

Qué está sucediendo en el caso de interferencia en las elecciones de 2020

En una medida separada, Smith solicitó la semana pasada a un tribunal de primera instancia que suspendiera el caso de interferencia electoral de 2020 contra Trump y un juez lo autorizó.

