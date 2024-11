Jake Paul tranquiliza a su madre y le hace una promesa

Jake Paul no es el único que está asustado por su pelea con Mike Tyson este viernes 15 de noviembre. Su madre Pam Stepnick también se ha mostrado nerviosa, pero el youtuber la tranquilizó y le prometió que noqueará a la leyenda del boxeo.

En un entrenamiento público previo a la pelea, Paul le dedicó unas palabras a su madre y se mostró muy seguro de que conseguirá la victoria ante Tyson porque cree que está destinado a hacer historia.

“Mamá, te prometo que he nacido para esto. Dios me ha destinado para esto. El universo me ha elegido. Yo, Jake Joseph Paul, noquearé a Mike Tyson el viernes, 15 de noviembre. Está escrito en los libros de historia. Me siento genial. En forma, fuerte, explosivo. Será una noche corta para Mike”, dijo.

“No se trata de cuánto tiempo haces algo, sino de qué tan bien lo haces. El viernes la gente me verá dominando a la persona que lleva haciendo esto toda su vida. El viernes mis sueños se hacen realidad y comienza mi carrera. Noquearé a Mike Tyson“, añadió.

La preocupación de su madre es porque, según los pronósticos de los expertos, Mike Tyson vencerá fácilmente a Jake Paul por la vía del nocaut debido al poder que a sus 58 años todavía posee el excampeón de peso pesado. Pero si el combate se alarga, la juventud del youtuber podría ayudarlo a ganar.

La pelea profesional entre ambos, que ha sido criticada por los fanáticos por la diferencia de edad, se transmitirá en exclusiva por Netflix, quien hará su debut en transmisiones de boxeo.

Mike Tyson no sube al cuadrilátero desde que enfrentó a Roy Jones Jr. en noviembre del 2020, combate de exhibición que terminó en empate, pero su última pelea como profesional fue hace 19 años cuando cayó derrotado ante Kevin McBride el 11 de junio de 2005. En cambio, Jake Paul viene de vencer a Mike Perry por nocaut técnico en el sexto asalto el pasado mes de julio en Tampa, Florida.

Mike Tyson es el favorito para ganar la pelea con Jake Paul. Crédito: Chris Pizzello | AP

Jake Paul, de 27 años, tiene tres resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber tiene récord de 10 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Por su parte, Mike Tyson, de 58 años, fue campeón de peso pesado y es considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Iron Mike se retiró en 2005 y dejó marca de 50 victorias (44 por la vía del nocaut) y 6 derrotas.

