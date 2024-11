¿Lucerito Mijares y el hijo de Alan Tacher están de romance? El conductor responde

Desde hace varios meses, el rumor sobre una supuesta relación entre Lucerito Mijares y Alex Tacher, hijo del presentador de “Despierta América”, se ha mantenido en boca de todos. Sin embargo, el propio Alan Tacher decidió salir a aclarar las especulaciones y revelar dónde surgió esta teoría. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

De acuerdo con el conductor de Univision, todo comenzó luego de entrevistar a la hija de los cantautores Manuel Mijares y Lucero. Y es que durante su charla, no pudo evitar cuestionarla sobre su vida amorosa y la posibilidad de que su corazón “ya tenga dueño”.

Sin embargo, la conversación tomaría un giro inesperado al sacar a relucir a Alex Tacher: “Hablamos en un momento dado de mi hijo Alex, que está estudiando en Nueva York, porque ella me dijo que quería irse a Broadway, en algún momento, porque era su sueño irse allá a hacer obras de teatro (…) Le dije ‘bueno, allá está Alex’. Fue una plática súper casual. Después lo vio en las redes sociales, ahí quedó”, detalló ante diversos medios de comunicación.

Vaya sorpresa se llevaría cuando Lucerito Mijares expresó su “interés” por el joven en otra entrevista: “Creo que con Anette Cuburu, dijo: ‘está bien guapo el hijo de Alan Tacher, Alejandro’. Y ahí fue donde se empezó a correr el rumor“, añadió el famoso.

Alan Tacher no tardó en asegurar que todo se trata de divertidas interacciones ante los medios y no existe una relación de por medio: “La verdad es que no hubo absolutamente nada. Ni encuentro, ni se conocen, ni nada“, dijo contundente.

A pesar de ello, el mexicano aseguró que de darse la oportunidad, sería el más feliz: “Seguimos la broma mucho tiempo. No hay boda, no hay romance, no hay nada. A mí me encantaría, fascinaría“, apuntó.

Para finalizar, recalcó su cariño no solo para la joven promesa de la escena musical en México, también por sus padres Manuel Mijares y Lucero: “Algún día se podría dar el encuentro y, claro, que se conozcan; yo feliz de la vida. Adoro a esa familia“, puntualizó.