Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 14 al 20 de noviembre

Música de banda en el Peacock

Luis Ángel “El Flaco” y Luis Antonio López “El Mimoso” traen su gira “Dos primos de cuidado” a la ciudad. Los cantantes sinaloenses, intérpretes de música de banda, darán una presentación en el teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles), donde cantarán sus éxitos como dúo e individuales. Sábado 8 pm. Boletos desde $50. Informes axs.com.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Sabrina Carpenter en el sur de California

La nueva sensación de la música pop, Sabrina Carpenter, está de gira con Short n’ Sweet Tour, y tendrá tres fechas consecutivas este fin de semana en el área de Los Angeles. La primera presentación será mañana viernes en la arena Crypto.com (1111 S. Figueroa St., Los Angeles), a las 8 pm. Y el domingo y el lunes a las 7 pm en el forum Kia (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood). Boletos desde $363. Informes axs.com.

Foto: Mezcalent Crédito: Evan Agostini/Invision | Mezcalent

Celebración en el Natural History Museum

El NHM Commons, la nueva ala y centro comunitario del Museo de Historia Natural en el lado suroeste del campus en Exposition Park, abrirá sus puertas el 17 de noviembre con una celebración de un día completo y una block party. Las festividades incluirán eventos gratuitos tanto en interiores como al aire libre, además de programas en todo el museo, accesibles con la entrada general. Dos nuevas exposiciones debutarán con NHM Commons, mostrando la amplitud de las colecciones del museo y sus iniciativas de ciencia comunitaria.

Este espacio de 75 mil pies cuadrados, con su fachada transparente, permitirá al público ver hacia adentro del museo y desde dentro del museo ver los jardines exteriores. Incluye también la Community Plaza, un teatro y un café. Ahí se puede ver a Gnatalie, el esqueleto de un dinosaurio de 75 pies, el mural L.A. History: A Mexican Perspective, de Bárbara Carrasco, y una exhibición temporal. Domingo 9:30 am a 5 pm. Boletos desde $7. Informes nhm.org.

Foto: NHMLA

Enchanted en Descanso Gardens

Enchanted Forest of Light en Descanso Gardens (1418 Descanso Dr., La Cañada Flintridge) vuelve para esta temporada navideña con un despliegue de luces en el Rose Garden, que se transforma con las esculturas geométricas en tercera dimensión de HYBYCOZO. Con sorpresas en cada rincón y la inclusión este año del tren miniatura hecho a escala. Del domingo al 5 de enero. Boletos desde $10. Informes descansogardens.org.

Foto: Cortesía Descanso Gardens

Navidad en SeaWorld

La Christmas Celebration en SeaWorld (500 Sea World Dr., San Diego) transforma a este parque en una fiesta navideña llena de entretenimiento, con el debut de Happy Harbor Holiday, que presenta al personaje Winston the Walrus. También hay un desfile nuevo, decoraciones de temporada en todo el parque, oportunidad de fotos con Santa, renos de verdad y más. De mañana viernes al 5 de enero. Boletos desde $60. Informes seaworldsandiego.com.

Foto: SeaWorld

Noche de videojuegos en el Music Center

Night Games en la Jerry Moss Plaza del Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles) es un fin de semana en el que los juegos de video independientes son los dueños de la noche. La explanada de esta plaza estará llena de juegos para participantes solos o acompañados. Todos los juegos que estarán disponibles fueron realizados por desarrolladores independientes. Viernes y sábado 6 a 10 pm. Evento gratuito. Informes musiccenter.org.

L.A. Zoo Lights en el Los Angeles Zoo

L.A. Zoo Lights: Animals Aglow, en el Los Angeles Zoo (5333 Zoo Dr., Los Angeles), es una experiencia inmersiva con esculturas hechas con linternas y miles de luces. Hay dos secciones nuevas este año, una de ellas es el Holiday Forest, con animales de la nieve; también hay fotos con Santa, fotos con los renos y el trineo de Santa, ornamentos gigantes, comida y bebidas de temporada a la venta y más. De mañana viernes al 5 de enero. Boletos desde $18. Informes lazoolights.org.

Foto: LA Zoo

Phantom Crows en el Whisky a Go Go

Phantom Crows, una banda de rock pesado y de heavy metal de Los Angeles, ofrecerá un show en el Whisky a Go Go (8901 Sunset Blvd., West Hollywood), donde también tocan Aldo Nova, Prima Donna Rising, Carrera, Sunset Riot y Cities of Nine Gates. Sábado 8 pm. Boletos desde $44. Informes whiskyagogo.com.

Teatro latino en Casa 0101

El teatro Casa 0101 (2102 E. First St., Los Angeles) presenta The Hunchback of Notre Dame, un musical basado en la novela de Víctor Hugo y con canciones del filme de los estudios Disney. Bajo la dirección de Rigo Tejeda y estelarizada por CJ Cruz, Bimei Flores, Jack Bernaz, Drew Maidment y Christopher J. Thumé; participan 22 actores y actrices. Viernes a domingos en varios horarios. Boletos desde $35. Informes casa0101.org.

Cortesía Steve Moyer

Navidad en Sesame Place

En la celebración A Very Furry Christmas, Sesame Place (2052 Entertainment Cir., Chula Vista) se transforma en un parque que celebra las fiestas decembrinas por todo lo alto. Entre lo que podrán experimentar los visitantes es el Christmas Wish Show de Elmo, la Sesame Street Christmas Cavalcade (una cabalgata), una comida con menú especial en el restaurante Dine with Elmo and Friends y fotos con todos los personajes vestidos en sus galas navideñas. En días selectos hasta el 5 de enero. Boletos desde $93. Informes sesameplace.com.

Foto: Sesame Place

Coro en el Luckman

The Kingdom Choir, originario de Londres, ofrecerá un show navideño en el Luckman Fine Arts Complex de Cal State LA (5151 State University Dr., Los Angeles) con el que también celebrarán los 30 años de este teatro. Interpretarán temas como “Hark the Herald Angels Sing”, “This Christmas” y “Silent Night”. Sábado 8 pm. Boletos desde $25. Informes theluckman.org.