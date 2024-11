El “Vasco” Aguirre enfría rivalidad vs. Honduras: “No es una guerra”

Javier Aguirre con ese colmillo largo y retorcido de lobo de mar le puso paños fríos a la rivalidad con Honduras de cara al duelo que sostendrán este viernes en San Pedro Sula en el duelo de ida de los 4os de final de la Nations League al señalar que el duelo no es una guerra, sino un partido de fútbol.

Aguirre simple y sencillamente aplacó cualquier tipo de connotación que no fuera la deportiva al compromiso contra los hondureños, donde existen viejas cuentas por cobrar y que históricamente ha sido un rival que se le indigesta a la selección de México.

El “Vasco” reconoció que es una cancha complicada, pero tampoco donde se vaya la vida de los jugadores en el terreno de juego: “Es un partido importante, de 180 minutos, concentrados, son 11 contra 11, no ve por qué irnos por otro camino. Más allá de decirles que es una guerra, quiero que se sientan orgullosos de estar aquí”.

Y añadió que: “Será complicado, me refiero a jugar como visitante, donde no tienes el apoyo del público, no eres favorito, no estás arropado por el tuyo, por lo complicado del campo, que sucedan cosas extraordinarias. Por historia, han sido partidos duros, en los cuales ellos nos han superado en la estadística, estos dos partidos tienen además un premio, el de asistir a la Final Four y la Copa Oro. Me gusta ir conociendo al equipo, a los seleccionados”, dijo.

Ningún ambiente hostil

A diferencia de aquellas épocas, como en las eliminatorias de 1993 en que los mexicanos temieron por su vida en el estadio nacional de Tegucigalpa en donde la gente se enardeció por el 1-4 que les propinó la selección de México a los catrachos, Aguirre que vivió esos momentos en el cuerpo técnico de Mejía Barón, ahora dijo que no ha percibido hostilidad y que lo han tratado de maravilla, enfriando claramente el ambiente del juego.

“Quisiera quitar el calificativo de hostil, la afición hondureña bien. No me atrevo a decir que estamos muy tranquilos, no me parece ambiente hostil. Somos visitantes, ellos apoyaran a su equipo y hasta ahí, somos 11 contra 11, con un árbitro de por medio, que aplicara el reglamento, no veo más allá. He salido a la calle, no he visto la hostilidad”, expuso.

Ochoa o Malagón en la portería

Javier Aguirre dijo que ya tiene definida su alineación, pero a diferencia de los partidos de preparación contra Nueva Zelanda, Canadá, Valencia y Estados Unidos, donde adelantó algunos nombres ahora se reservó ese derecho, por lo cual sigue latente la duda de ver en la portería ya sea a Guillermo Ochoa o a Luis Malagón, aunque todo indica que el iniciador será el portero del América.

Tampoco quiso adelantar quienes podrán jugar por el zaguero Johan Vázquez y por el delantero Roberto Alvarado y solo se limitó a decir que: “Para la ausencia de Johan tengo varias alternativas, la más natural es el Chiquete, después dos centrales derechos, Guzmán o Reyes, o jugar por dentro con el “Stitch” Ángulo”.

“Por Piojo tengo posibilidades, Quiñones, el Chino, Alexis, tenemos posibilidades de sustituirlos, siendo que son jugadores importantes. Siempre me cuesta que los jugadores estén lesionados, tenemos alternativas. Orbelín puede jugar por fuera”, aseguró.

Para finalizar, señaló que en estos momentos lo único que le interesa es salir con un buen resultado de la cancha de Honduras: “A mí, particularmente, el tiempo me ha ido llevando que la forma es fondo, el resultado es muy importante. He ganado partidos jugando bien y nadie se acuerda, y he ganado partidos de churro. Me acuerdo, muchos. En 180 minutos, mi objetivo sea capaz de hacer más que los hondureños y vaya al Final Four”.

