Republicanos logran mayoría en la Cámara, pero deberán negociar con demócratas

Los republicanos lograron mantener el control de la Cámara de Representantes, luego de que la proyección de votación indicara que obtuvieron 218 posiciones contra 209 que hasta el momento suman los demócratas.

Todavía faltan ocho curules cuyos resultados no han sido concluidos, por lo que ambos partidos podrían lograr mayor rango que, sin embargo, sigue siendo una mayoría mínima, según las últimas proyecciones de The Associated Press, lo que obligará a los republicanos a alcanzar acuerdos.

Para Jaime Florez, portavoz para Medios Hispanos del Partido Republicano y la campaña, el triunfo en el Congreso está relacionado con los votantes latinos.

“Los latinos están cambiando en grandes cantidades del Partido Demócrata al Partido Republicano, porque se cansaron de que los dieran por descontados en el Partido Demócrata por demasiado tiempo, porque les hicieron promesas que nunca les cumplieron y porque concluyeron que nuestros principios y valores se alinean mucho más con los del Partido Republicano que con los del Partido Demócrata”, defendió Florez.

Agregó que la decisión de otorgar el control del Congreso a los republicanos es un claro mensaje de los votantes contra el gobierno del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.

“Los hispanos se han visto seriamente perjudicados por el pésimo manejo que esta administración Harris y Biden le ha dado a la economía, a la crisis fronteriza y también al tema de la delincuencia creciendo por todas partes”, expuso Florez.

El triunfo del expresidente Donald Trump impulsó otras victorias republicanas, como en distritos en Pensilvania y Michigan, incluso dos republicanos desbancaron a dos demócratas veteranos y vulnerables en distritos vecinos en el este de Pensilvania.

El empresario republicano Rob Bresnahan derrocó al representante Matt Cartwright, en el Octavo Distrito; mientras en el Séptimo Distrito, el representante estatal republicano Ryan Mackenzie derrotó a la representante demócrata Susan Wild, quien era la demócrata de mayor rango en el Comité de Ética de la Cámara.

Además de la Cámara, los republicanos lograron el triunfo para el Senado con 52 posiciones, grupo que será liderado por el senador John Thune (Dakota del Sur).

Florez confió en que los demócratas apoyen en la agenda legislativa republicana.

“Esperamos que los demócratas entiendan que lo que recibió el Partido Republicano, el presidente Trump, es un mandato, para que se ejecuten las políticas que el Presidente Trump”, expresó.

Una derrota particularmente dolorosa

Uno de los triunfos significativos para los republicanos fue el de Gabe Evans, en Colorado-08, quien derrotó con un poco margen a la representante demócrata Yadira Caraveo, en un distrito con alto porcentaje de votantes latinos, en Denver.

Mientras Evans logró 48.9%, Caraveo se quedó con 48.2%, es decir, un margen muy pequeño, de 2,388 votos.

Un estratega demócrata reconoció a este diario que esa derrota fue particularmente difícil para el partido, debido a la diferencia de votos, por lo que analizarán pronto los resultados.

“Lo que vamos a hacer es ver cuáles fueron los votantes que se perdieron en Colorado”, expuso. “Y sobre todo, ¿cómo vamos a poder asegurarnos que podamos ganar esos votantes de vuelta”.

Agregó que todavía no hay claridad sobre si los votantes latinos fueron quienes apoyaron más a Evans que a Caraveo.

La presidenta del Comité de Campaña Demócrata del Congreso (DCCC), Suzan DelBene, destacó triunfos importantes de su partido, pero reconoció las derrotas.

“Hasta ahora, 27 de nuestros 31 miembros de primera línea han sido reelegidos”, defendió. “En este ciclo, ya hemos ganado seis escaños y cuatro escaños demócratas abiertos y competitivos. También obtuvimos dos nuevos miembros de Alabama y Luisiana”.

Los demócratas se abren a negociaciones

El presidente del bloque demócrata de la Cámara de Representantes, Pete Aguilar, y el vicepresidente, Ted Lieu, ambos de California, dijeron que su grupo parlamentario está abierto a negociar proyectos de ley con los republicanos.

“Los demócratas de la Cámara de Representantes están listos para trabajar con la administración entrante y extenderán una mano de bipartidismo siempre que sea posible para mejorar la vida de los estadounidenses comunes”, dijo Aguilar.

Agregó, sin embargo, que las prioridades demócratas incluyen crear empleos, reducir el costo de los alimentos, el cuidado infantil, así como defender los derechos reproductivos, pero también proteger a el seguro médico asequible y los derechos en Seguridad Social.

En el mismo sentido se expresó DelBene, quien reconoció que, si bien los resultados electorales para la Cámara no era los esperaban los demócratas, están listos para buscar proyectos bipartidistas.

“Buscaremos oportunidades bipartidistas para reducir los costos, aumentar los salarios, hacer crecer la clase media y mantener seguras a nuestras comunidades”, expresó. “Aún quedan contiendas importantes que aún no se han declarado, incluidas oportunidades adicionales de recolección de votos, y el DCCC seguirá trabajando arduamente para garantizar que se cuente cada voto legal en las próximas semanas”.

Lieu reconoció a sus colegas que no volverán al Congreso, Matt Cartwright, Susan Wild y Yadira Caraveo, quienes perdieron las contiendas.

“Creo que es apropiado que el bloque demócrata reflexione sobre lo que sucedió, que escuche a nuestros electores, que escuche al pueblo estadounidense, que escuche a nuestros miembros, que recopile información y luego trace un camino a seguir”, consideró.

