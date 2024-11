Bass juramenta a McDonnell como nuevo jefe de LAPD

Vigilancia comunitaria, transparencia y rendición de cuentas son tres objetivos del mandato que comprometerán el servicio de Jim McDonnell como el 59 jefe del Departamento de Policia de Los Ángeles, quien realizó su juramento en la toma oficial de su puesto ante la alcaldesa Karen Bass.

Durante una ceremonia en los jardines de la Academia de Policía de Los Ángeles, McDonnell hizo hincapié en que abordará la delincuencia, en particular los delitos violentos y contra la propiedad, y centrarse en las poblaciones vulnerables como las personas sin vivienda y los jóvenes.

McDonnell también destacó la importancia de la tecnología y la preparación para los grandes eventos que se avecinan en la ciudad: La Copa Mundial de Futbol 2026 y los Juegos Olímpicos 2028.

“Como jefe de policía, estoy listo para trabajar con ustedes para enfrentar nuestros desafíos de frente y avanzar juntos con coraje, compasión y una visión clara mientras nos embarcamos en este nuevo capítulo”, dijo McDonnell, quien estuvo acompañado de su esposa Kathy.

Los exjefes del LAPD, Charlie Beck, Dominic Choi, Michel Moore y Michael Downing, subjefe retirado acudieron a la juramentación de Jim McDonnell.

Tras la ceremonia de juramentación, McDonnell respondió que el LAPD no participará en las presuntas redadas o deportaciones federales de inmigración prometidas por el presidente electo, Donald Trump.

“Sé que hay mucho miedo en muchas de nuestras comunidades en relación con los comentarios hechos sobre la aplicación de la ley de inmigración. El papel del LAPD es muy claro: No nos involucramos en la aplicación de la ley de inmigración”, dijo.

“Estamos ahí para todos en todas nuestras comunidades. Si hiciéramos eso [involucrarse en tareas de inmigración] tendríamos una infección escalofriante en las personas que están dispuestas a ayudar, a denunciar delitos y que se asociarían con nosotros para tener una comunidad segura”, añadió. “Necesitamos que todos los miembros de la comunidad sean nuestros socios”.

El nuevo jefe del LAPD, quien reemplazó al exjefe Michel Moore, quien se retiró en febrero y fue sustituido interinamente por Dominic Choi. Choi será uno de los tres asistentes de McDonnell garantizó que el LAPD “no está en ese negocio y no haremos ninguna de las cosas que preocupan a la gente recientemente”.

“No vemos pánico en nuestras comunidades”, precisó. “Eso es lo último que queremos aquí.

Jim McDonnell ya había tomado las riendas del LAPD, la tercera agencia policial más grande del país, después de que el Concejo Municipal votara 11-2 a favor del candidato de Bass. Posteriormente prestó juramento durante una ceremonia privada en el Ayuntamiento.

Los únicos concejales que votaron en su contra fueron Hugo Martínez-Soto y Eunisses Hernández, quienes mostraron preocupación por el pasado de McDonnell, quien, como exjefe del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles, entre 2014 y 2018, transfirió a miles de inmigrantes a las autoridades de inmigración para que fueran deportados.

Jim McDonnell, nuevo jefe de LAPD.

McDonnell también se opuso a la Ley de Valores SB 54, que protege a los inmigrantes en el estado de California y establece que no se pueden utilizar recursos estatales ni locales para la aplicación de la ley migratoria federal. La SB54 también limita la participación de la policía y los alguaciles en las deportaciones.

La moral de los oficiales del LAPD

¿Cómo puede describir la moral de sus hombres?, preguntó La Opinion a McDonnell.

“Luego nos ocuparemos de los problemas”, dijo el jefe del LAPD. “Se verán apoyados y sentirán que, cuando luchen obtendrán el apoyo que merecen y que serán más y mejores para el trabajo”.

Destacó que la baja moral “es muy perjudicial para el reclutamiento y la retención dentro del departamento.

“La atención se han centrado en eventos de muy bajo nivel y en la magnificación a través de las redes sociales desde donde el público recibe un fragmento [de la información], a veces de forma emocional”.

“Nuestro objetivo es abordar los problemas cuando ocurran, ponerlos en contexto y ese es un gran paso que se debe afrontar”, expuso McDonnell.

Como nuevo titular del LAPD, destacó que, en los primeros 90 días de su mandato se concentrará en escuchar, evaluar y planificar la manera en que abordará las prioridades de su departamento, enfocándose en la seguridad pública de los angelinos.

“Día nuevo y emocionante para la seguridad pública”: Bass

La alcaldesa Karen Bass describió la juramentación del nuevo jefe del LAPD, como “un día nuevo y emocionante para la seguridad pública en nuestra ciudad”.

“Tengo muy claro que mi trabajo número uno como alcaldesa es mantener a la gente segura, y que la única manera de mejorar la seguridad en Los Ángeles es hacer cambios”, indicó, al tiempo que aseguró que, en su primera semana de trabajo, para hacer crecer y fortalecer al LAPD, “y que nuestra ciudad esté preparada para lo que está por venir”.

Bass defendió su decisión de seleccionar a McDonnell para el cargo sobre la base de que era la única persona con trayectoria experiencia en el liderazgo de las tres principales agencias policiales de la región: exjefe de policía de Long Beach, exsubjefe del LAPD y ex alguacil del condado de Los Ángeles.

McDonnell en tiempos de Donald Trump

Varios líderes latinos fueron invitados al juramento del nuevo titular del LAPD, Jim McDonnell, quien les envió un saludo desde la tarima.

Francisco “Paco” Moreno, director ejecutivo del Consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamérica (COFEM) dijo que lideres de la comunidad latina de la ciudad de Los Ángeles están listos para respaldar a Jim McDonnell, particularmente en los tiempos de nuevas amenazas del presidente Donald Trump contra los inmigrantes.

“[En Los Ángeles] tenemos la Orden Especial 40 que restringe que la policia pueda actuar como ICE”, dijo Moreno. “Así que, simplemente hay que decir que vamos a trabajar con el jefe McDonnell”.

Raúl Murillo, director ejecutivo de Hermandad Immmigration Services opinó que al acudir al evento de juramentación de McDonnell lo hizo “como la voz de los inmigrantes y la voz latina, para recordarle al jefe de policia que la ciudad de Los Ángeles es una ciudad de inmigrantes”.

“Las familias y todos, tenemos gente con necesidades y, sobre todo, personas indocumentadas, las cuales, para sentirse más seguras deben saber que se van a respetar las leyes que las protegen al participar con la policía”, añadió.

“Los Ángeles le da la bienvenida al jefe McDonnell, pero también le dice que Los Ángeles es una ciudad santuario, que estamos dispuestos a trabajar con él, siempre y cuando respete a nuestras familias”.

Livier Jiménez, miembro de la Federación de Clubes Jaliscienses de California consideró que habría que crear alianzas con Jim McDonnell, “a quien tenemos que decirle quienes somos realmente los latinos, porque tal vez tenga otro concepto de nosotros”.Guadalupe Gómez, vicepresidente de la Federación Club Zacatecanos del Sur de California manifestó que habría que estar vigilantes del trabajo de las autoridades “para exigirles que respeten a nuestra gente”.

“Nadie debe tener miedo”: Hydee Felstein Soto

Hydee Felstein Soto, abogada de la ciudad de Los Ángeles declaró a La Opinion que espera que en el mandato del jefe McDonnell haya prioridad en aumentar el personal hasta llegar a los 10,000 elementos que se tenían en el LAPD.

“Necesitamos más policías en las calles, más gente para protegernos y enfocarse levantar enteramente la moral del departamento”, agregó. “Ellos mismos no tienen protección y vamos a ver lo que podamos hacer para arreglar eso”.

Felstein Soto dijo lo ocurrido cuando McDonnell transfirió a personas a las autoridades de inmigración “fue hace más de 10 años”.

“La ciudad de Los Ángeles no es el condado de Los Ángeles”, respondió a La Opinión. “La ciudad de Los Ángeles en el 2024 no es lo que era el condado de Los Ángeles cuando él era el sheriff; estamos en una etapa nueva y esta alcaldesa [Karen Bass] y esta abogada de la ciudad no van a permitir que nuestra comunidad inmigrante sufra”.

A 66 días de que Donald Trump asuma la presidencia y presuntamente ponga en marcha sus políticas de deportación de inmigrantes , la abogada de la ciudad informó que se ha reunido con gente de su oficina y funcionarios de otras ciudades de California para tratar de proteger la economía inmigrante.

De hecho, el martes ella envió la ordenanza que convertiría en ley que Los Ángeles sea una ciudad santuario, si es aprobada por el pleno del Consejo de la Ciudad.

“Nadie debe tener miedo. ¿Tienen miedo de ir al trabajo? Eso no es necesario”, expresó. “Yo no puedo controlar el Gobierno federal, pero puedo decir que mi ciudad no va a darle ayuda [a la Administración Trump] para deportar o a rodear a nuestra comunidad inmigrante”.

“A todas las comunidades las respaldamos completamente”, reafirmó la funcionaria de gobierno. “La alcaldesa [Karen Bass] y también en nuestro concilio estamos dedicados a proteger a todo el mundo que viva en Los Ángeles, especialmente los más vulnerables”.