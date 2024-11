Daniel Bisogno: salen a la luz nuevos detalles sobre su salud

La salud del comunicador Daniel Bisogno sigue generando preocupación entre sus seres queridos y fanáticos, pues tras su trasplante e hígado y su intento de volver al programa “Ventaneando”, sufrió una recaída que lo llevó a ser hospitalizado nuevamente. Pero, ¿cómo se encuentra actualmente? Sigue leyendo para enterarte.

Fue el propio hermano del conductor, Alex Bisogno, quien se dio a la tarea de informar a los medios de comunicación sobre la razón detrás de su reciente hospitalización, así como el progreso que ha presentado.

“Daniel, como ustedes saben, después de un trasplante de hígado todo está en pincitas. Hay que tener muchísimo cuidado. Pero afortunadamente, las cosas por las que ha regresado Daniel al hospital ha sido meramente por situaciones que se esperaban, estaban previstas“, contó el familiar del famoso.

Daniel Bisogno podría estar de nuevo en terapia intensiva

Asimismo, explicó que luego de ser sometido al trasplante de hígado, el estilo de vida de su hermano tuvo que adaptarse para evitar cualquier riesgo de infección: “Daniel está con casi nada de anticuerpos, prácticamente nada para que no haya un rechazo del órgano y finalmente eso trae otras consecuencias, cualquier bacteria, cualquier cosita que comiste, las manos sucias, puede ser muy peligroso“, continuó.

Y aunque por recomendación de su doctora, Daniel Bisogno intentó volver a su labor como conductor del programa de espectáculos “Ventaneando”, su regreso se vio entorpecido por una recaída.

El hermano de Daniel Bisogno critica las actitudes de Danna Paola

“Cuando Daniel iba a TV Azteca ya no alcanzó ni a entrar a las instalaciones, mi hermana lo llevó y empezó con una fiebre de camino, empezó con escalofríos, se lo comunicamos a Pati Chapoy, se lo comunicamos a toda la gente de Ventaneando, y ella fue la que dijo: ‘Si Daniel no está en condiciones de regresar a Ventaneando que no regrese’“, reveló el joven.

Afortunadamente, esta experiencia ha quedado en el pasado, pues Alex reveló que “Daniel salió del hospital, ayer lo dieron de alta. Entró por una bacteria que ya se estaba cultivando, en realidad fue en el estómago, pero el problema es que como no tiene anticuerpos estas bacterias que se generan brincan a la sangre”.