El hermano de Daniel Bisogno critica las actitudes de Danna Paola

Alex Bisogno, hermano del conductor Daniel Bisogno, calificó a la cantante Danna Paola como una persona difícil de tratar. Ambos trabajaron en una temporada del programa “La Academia”, él como encargado de ciertos segmentos y ella como juez.

En una entrevista con Tony Tiburcio, Bisogno, de 48 años (también conocido como Alex B) habló sobre los famosos con quienes le ha sido muy difícil trabajar, y expuso tres nombres conocidos, quedando Danna como la primera de su lista, por las exigencias y desplantes que ésta hacía cuando estuvo en ese reality show musical.

Alex explicó que en ese proyecto él era el encargado de entrevistar a los jueces para saber sus impresiones de cada concierto, pero que siempre fue complicado hacer su labor con Danna por el equipo que la rodeaba: “Es talentosa, pero en el trato con las personas que trabajan con ella no es tan agradable. Por lo menos en el proyecto que trabajó conmigo era inalcanzable y es triste, porque yo era parte de esa producción y no podía tener yo trato directo con ella”.

Para Bisogno, las cosas las complicaba mucho la representante de la cantante: “Tenía una manager, una española, yo creo que la trajo desde que ella estaba grabando (la serie) “Élite” en España, pero prácticamente todo lo que yo quisiera pedirle a Danna Paola tenía que ser por medio de la manager, y eso es extraño cuando tú trabajas en la misma producción y yo tenía que entrevistarla, no porque quisiera, sino porque me lo pedía mi productor. Todos los jueces me daban (las entrevistas), y yo cuando iba con ella me interceptaban. Al momento que iba a llegar a la mesa, llegaba su gente y me decía: ‘¿Qué le quieres preguntar? ¿Qué quieres saber? Primero dime a mí'”.

Para el también conductor de “Al Extremo” lo pesado de trabajar con Danna no sólo se limitaba a su difícil acceso a la artista, sino también a los comportamientos que ella tenía fuera de cámaras: “Aparte yo la vi tener muchos desplantes nada agradables en contra de gente de la producción, de gente de maquillaje”. Alex calificó a la cantante Edith Márquez como la segunda artista con una personalidad difícil: “Ella también estuvo en “La Academia” y sí era una persona sumamente complicada. Si ella llegaba de malas, no te le acerques. Se te iba a la yugular y a grito pelado te decía que no quería entrevistas”.

La tercera en la lista de Bisogno fue Belinda, a quien señaló como una artista que te condiciona las cosas al extremo: “Todo lo que tiene de bonita, lo tiene de m*****. Ella estaba en “La Voz” y me mandaron a entrevistarla. Yo como conductor improviso mucho, y el problema es que ella no es así; necesita perfectamente claro, por escrito y autorizado por ella cada pregunta que le vas a hacer, y no puedes ser así en la vida”.

A pesar de estar en la misma empresa, Alex Bisogno reveló que los manejadores de Belinda lo condicionaron con quitarle las grabaciones de su trabajo si improvisaba alguna pregunta para la cantante: “Cuando llego con ella entra el manager y me dice: ‘¿Qué le vas a preguntar? Necesito saber, porque si no, no hay entrevista. Belinda me tiene que autorizar cada pregunta, y si tú te sales (con una) de esas preguntas inmediatamente se te tiene que borrar el material’. A ella no le gusta que le preguntes nada que le pueda incomodar”.

