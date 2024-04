Edith Márquez explota contra la prensa por ir a su boda sin estar invitados

La cantante mexicana Edith Márquez, de 51 años, no pudo evitar expresar su molestia luego de que los medios de comunicación invadieran, sin previa invitación, su boda con Iñaki Marcos, su representante, la cual se llevó a cabo en Val’Quirico, en Tlaxcala, en el centro de México.

Su sentir lo expresó durante un encuentro que tuvo con los medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde reprochó a quienes se dieron el lujo de presentarse en un evento de corte privado, así como aquellos que hicieron pública la locación de su celebración.

“Ese día la prensa no estaba convocada y sí volteé y sí saludé, para los que dicen que no. No estaban convocados. Ustedes saben que yo siempre los he atendido muy bien, era un día en que yo quería paz, ni siquiera suscitar ningún problema, simplemente queríamos estar relajados, tranquilos”, detalló la intérprete.

A continuación hizo frente a las críticas que ha recibido, pues algunos medios la han acusado de haber maltratado o sido grosera con los reporteros que acudieron a cubrir uno de los días más importantes de su vida.

“Algo que sí me saca mucho de onda es que yo siempre que los atiendo aquí, en el radio, en donde quiera que voy, siempre digo una cosa y los medios luego sacan otra, no todos, pero algunos sí, y a mí me puede mucho eso porque yo siempre he sido muy buena onda… me saca de onda”, declaró para dar por terminado el breve y acelerado encuentro que tuvo con los medios de comunicación.

¿Cómo es el lugar donde se casó Edith Márquez?

Val’Quirico es, tal y como lo describe su página web, un complejo residencial con arquitectura inspirada en la campiña europea.

En esta comunidad, además de residencias, también hay hoteles, restaurantes, bares, boutiques, cafeterías, tiendas de todo tipo, carrusel, ludoteca, escape room, paseos en bicicleta, paseos en caballo, sala de cine, tiro con arco, caja de bateo, lectura de tarot, sala de juegos, espacio con aves rescatadas y hasta sitios para celebrar bodas, tal y como sucederá con la de Edith Márquez.

Además, este mágico lugar cuenta con calles y fachadas que son objeto de cualquier cantidad de fotografías dignas de un fotógrafo, mientras que en temporadas como Día de Muertos o Navidad se cuenta con decoración o actividades acorde a la temporada, así como artistas callejeros.

