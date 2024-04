Video: Así es Val’Quirico, el rinconcito italiano en México donde Edith Márquez se casará

El martes 9 de abril será de fiesta para la cantante Edith Márquez, luego de que se diera a conocer que ese día contraerá matrimonio con Iñaki Marcos, con quien se comprometió el año pasado durante el concierto que ofreció en el Teatro de San Diego, California.

Aunque la pareja ha sido muy sigilosa y cuidadosa con todo lo relacionado a su boda, el viernes se filtró el sitio que eligieron para llevar a cabo su unión por el civil, la cual ya contaría con la confirmación de la familia del novio, pero no así la de la novia.

De acuerdo a Vicky López, colaboradora del programa de radio ‘Todo para la Mujer’, la Reina del Mariachi y su prometido contraerán matrimonio en Val’Quirico, un lugar ubicado en el estado de Tlaxcala y que es conocido como ‘La Toscana de México’ debido a su arquitectura y otros detalles que nos remontan a ese pueblito italiano.

“Es una boda civil. Se casa por las leyes. No crean que es un ritual. No crean que es nada. Es por la ley. Ya está confirmada la familia del novio, pero la de Edith Márquez no está confirmada. Eso me dice que no están muy de acuerdo con esta unión. Yo espero que la apoyen, que esto solo sea un rumor, pero que en realidad la apoyen y la acompañen en este día que representa felicidad”, señaló la periodista sobre tan importante y especial acontecimiento.

Las razones por las que eligieron el martes para casarse son desconocidas, pero podría ser debido a la alta demanda que registra ese sitio en fin de semana, lo que habría orillado a la parejita a casarse entre semana y así tener una celebración lo más privada posible y lejos de las grandes multitudes que suele congregar ese lugar de viernes a domingo.

¿Cómo es el lugar dónde se casará Edith Márquez?

Val’Quirico es, tal y como lo describe su página web, un complejo residencial con arquitectura inspirada en la campiña europea.

En esta comunidad, además de residencias, también hay hoteles, restaurantes, bares, boutiques, cafeterías, tiendas de todo tipo, carrusel, ludoteca, escape room, paseos en bicicleta, paseos en caballo, sala de cine, tiro con arco, caja de bateo, lectura de tarot, sala de juegos, espacio con aves rescatadas y hasta sitios para celebrar bodas, tal y como sucederá con la de Edith Márquez.

Además, este mágico lugar cuenta con calles y fachadas que son objeto de cualquier cantidad de fotografías dignas de un fotógrafo, mientras que en temporadas como Día de Muertos o Navidad se cuenta con decoración o actividades acorde a la temporada, así como artistas callejeros.

