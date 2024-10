Belinda niega haber planeado su caída en París

Belinda dio una respuesta tajante a sus haters, quienes aseguraron que su caída durante el desfile de la firma L’Oreal en París fue planeada.

Belinda sufre aparatosa caída en la pasarela de la firma L’Oreal, en París (VIDEO)

En una entrevista para la revista Elle la cantante habló sobre el accidente que tuvo: “Yo creo que nadie quiere caerse en una pasarela; no hay manera de que uno quiera caerse en un desfile. Eso es para todas las personas que piensan que lo hice a propósito, pues no, evidentemente fue un accidente que a cualquiera le pasa, y fue una gran lección para mí”.

Belinda luce su bronceado al posar en bikini amarillo de hilos

La ex de Christian Nodal aceptó haber aprendido mucho de lo que sucedió en la pasarela: “Soy una persona a la que le gusta controlar todo en cuanto a trabajo, que todo salga perfecto, y pues me doy cuenta de que soy un ser humano y que a veces uno se cae, y lo más importante es, literalmente, volver a levantarse. La cosa es que yo me caí en una pasarela a nivel internacional, en París, pero yo creo que a todos nos han pasado las típicas caídas”.

Sobre Anitta, la cantante brasileña que la ayudó a levantarse, dijo: “Anitta fue lo máximo, hermosa, feliz de que ella me haya dado la mano”. El desfile de L’Oreal no fue el único evento al que Belinda acudió durante la Semana de la Moda en París; ella también lució atuendos de las firmas Giambattista Valli y Nina Ricci. La artista impactó al usar un ajustado vestido rojo que resaltó su escultural figura, y compartió las fotos en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 17 millones de seguidores.

Desliza para ver todas las fotos

Sigue leyendo: