Ester Expósito habló sobre la canción de Danna Paola que podría ser para ella

Durante meses ha corrido el rumor de que la canción “Platonik”, de Danna Paola, está inspirada en Ester Expósito, con quien compartió créditos en la serie de Netflix “Élite”. Ahora la actriz española habló al respecto, pero desconoce si ella fue el crush de la cantante mexicana.

Expósito acudió como invitada al programa “La Revuelta”, conducido por David Broncano, y éste fue quien tocó el tema. “Tenía una cosa que no te he preguntado, que lo pensé hace unos meses, y como no habías venido…¿Sabes tú si eres la que salía en la canción de Danna Paola? ¿Sabes esta historia? Danna Paola dijo que había hecho una canción a una chica que le gustaba mucho de “Élite”, y pensábamos que eras tú”.

Algo sorprendida, Ester comentó: “¿Dijo que era de “Élite”? Es que yo eso no lo he visto. Eso no lo sé. Pensáis que soy yo ¿eh? Ojalá sea una fantasía, pero no, a mí no me lo ha dicho, y yo no sabía que dijo que era una chica de “Élite”. Ahora, es un temazo ¿eh? Yo lo he escuchado”. Broncano dijo: “La canción podría ser para ti”, y la actriz dijo: “Pues me encantaría, porque es un temazo”.

El conductor también le preguntó a Expósito cuántas canciones le han hecho este año, pero ella respondió que sólo una. “La de Dani (Martín) mola mucho. Me mandó la letra primero, luego me la mandó grabada”. David dijo: “Si te hacen una canción no tienen que pedirte permiso ¿no?”, pero ella agregó muy tranquila: “No, porque han puesto mi nombre a veces en canciones y no me han preguntado”.

Ester recordó el tema “Una Locura”, de J Balvin, Chencho Corleone y Ozuna: “Hay una de J Balvin. Dice: ‘Dime cuál es tu propósito, que vea tus videos como Ester Expósito, me tienes bien loquito’. Cantar no es lo mío, pero bueno”.

Lo cierto es que Danna Paola nunca ha confirmado que “Platonik” sea una canción inspirada en Ester Expósito o en alguna actriz de “Élite”. En abril, la cantante mexicana (también conocida como Danna) concedió una entrevista a Los 40 Spain y dio detalles acerca de esa composición: “Fue una experiencia muy linda y también de descubrirme a mí como mujer, como en este ámbito…Fue cuando vivía en España. Todo este tiempo harta de los chicos y de todo lo que me había pasado…me crushé con una chica a la cual jamás se lo dije. De hecho, sí fue mi amor platónico, por eso (la canción) se llama “Platonik””.

