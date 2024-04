Danna Paola habló sobre “Platonik”, la canción inspirada en su amor por una mujer

Danna Paola está feliz con el lanzamiento de su nuevo álbum Childstar, que la muestra en una nueva etapa como artista. Sus composiciones reflejan sus experiencias personales, y una en especial, “Platonik”, se refiere a cuando se enamoró de una chica.

En una entrevista con Los 40 Spain la cantante recordó la época en la que se dio cuenta de sus sentimientos hacia la mujer que sirvió de inspiración para dicho track: “Fue una experiencia muy linda y también de descubrirme a mí como mujer, como en este ámbito…Fue cuando vivía en España. Todo este tiempo harta de los chicos y de todo lo que me había pasado…me crushé con una chica a la cual jamás se lo dije. De hecho, sí fue mi amor platónico, por eso (la canción) se llama “Platonik”.

La cantante mexicana se dio cuenta de que estaba muy interesada con todo lo que hacía la chica en cuestión, pero no le reveló sus sentimientos: “Viví con esta sensación todo el tiempo de estar perdidamente obsesionada y me fascinaba todo de ella…fue muy fuerte para mí darme cuenta que me lo callé. No entiendo por qué en su momento no tuve la valentía de decirlo, creo que tenía muchos p**** internos míos.

Danna se siente muy satisfecha de la canción (una balada con toques de R&B), y cree que la mujer de la que se enamoró tarde o temprano se enterará de que la letra habla de ella: “No sé si algún día lo note o algún día seguramente se lo contaré; obviamente yo creo que va a llegar el momento ya después de que salga el disco. Al final para mí el amor es universal, y haberme enamorado de ella fue un descubrimiento muy grande también como mujer y como persona”.

Poco después de darse a conocer esa entrevista comenzó a correr el rumor de que la actriz Ester Expósito podría ser la inspiración de “Platonik”. Ella trabajó con Danna Paola en la serie de Netflix “Élite” (grabada en España en 2018), y en un video que compartieron los fans de la cantante se ve a ésta hincándose ante Ester, colocándole un anillo y dándole un beso. Hasta el momento, ninguna de las dos artistas (que son muy buenas amigas) ha hecho alguna declaración al respecto.

