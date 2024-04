Danna Paola presenta el trailer de “Childstar”, su primer álbum en tres años

Danna Paola está lista para regresar a la escena musical con un nuevo álbum, titulado Childstar. Ella no ha dejado de dar conciertos, pero aprovechó para reunirse con la prensa y presentar el trailer de esa producción, que la muestra totalmente renovada.

En el clip, la cantante mexicana aparece sentada y diciendo: “La noche siempre ha sido mi mejor amiga. Mi compañera desde niña. La única que me ha escuchado sin juzgar, sin querer nada a cambio”. Poco después se aprecia que la estaban filmando y ella sale a caminar por las calles, pero se ve en el fondo de una coladera. Finalmente, la artista se luce con un atuendo brillante y tomando un micrófono, adelantando esta nueva etapa de su carrera.

La coladera “significa mi agorafobia, mi ansiedad, toxicidad, la industria, los fans tóxicos, la prensa, todo lo que romantizamos y no nos damos cuenta”, dijo Danna, quien trabajó en este álbum casi durante cuatro años: “Podría decir que desde la pandemia. Ha sido un proceso de mucha introspección personal, de mucho hacer las paces con mi pasado, he descubierto muchas cosas de mi vida, de mi niñez, que a veces han sido muy oscuras, pero al mismo tiempo eso me ha llevado a ser la mujer y la artista que soy ahora…Este proyecto fue mucho honrar estas referencias a artistas popstar con las que crecí y confiar en la visión que tenía en mi cabeza”.

A pesar de que en el trailer la artista de 28 años explota su faceta como actriz, lo cierto es que no tiene planeado regresar a las telenovelas o a las series de televisión, pues su prioridad ahora es la música. “Creo que por fin llegué al punto donde encontré mi voz como artista, mi sonido. Es la reinvención más grande que he tenido, es la mejor manera de expresarme, de ser yo misma, de liberarme y contarles en este álbum varios momentos de mi vida. Haber sido una child star, una niña estrella desde muy chiquitita me ha llevado a construir y a entender y a hacer las paces con mi pasado, con la oscuridad también; ahí es donde encontré mi ser más luminoso”.

Hace algunos días, en su cuenta de Instagram, Danna compartió el track list de Childstar, un álbum que estará disponible a partir del 11 de abril y que está conformado por 13 canciones: “The Fall”, “Blackout”, “XT4S1S”, “Atari”, “222”, “Platonik”, “VTR3”, “1 Trago”, “Amor Ácido”, “Tenemos Que Hablar”, “Aún Te Quiero”, “Amanecer” y “VTR3” (con Steve Aoki). En los próximos días se dará a conocer el primer sencillo a promocionar.

El pasado fin de semana, durante el Festival Pa’l Norte, Danna Paola interpretó por primera vez en vivo el tema “Atari”, causando furor en el público asistente. Ella no podía dejar de compartir fotografías del evento, en el que presentó su nueva imagen: “GRACIAS. sigo en la nube… ♥️ qué locura todo, tengo el corazón muy feliz!! MTY siempre tu energía me da vida, QUE FKIN SHOW!!! Escucharon x primera vez “ATARI” en vivo ⭐️y nos han regalado un primer show del año inolvidable!”

Desliza para ver todas las fotos

Sigue leyendo: