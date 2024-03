Danna Paola genera controversia al revelar exorbitante cifra que le exigen por usuario en X

La cantante mexicana Danna Paola ha desatado una ola de reacciones en redes sociales tras compartir su frustrante experiencia al intentar obtener el usuario “@danna” en la plataforma X.

A través de su canal de difusión en WhatsApp, la artista le pidió ayuda a sus seguidores para recuperar el username.

De acuerdo a lo dicho por la cantante, su equipo se comunicó con la persona detrás del nombre de usuario y le pidió una compensación económica de $400 mil dólares, lo que se traduce a 6 millones 700 mil pesos mexicanos.

“Les voy a contar algo muy simpático, que hemos venido peleando, pero como todo sucedió muy rápido”, inició la cantante en su audio.

Y después añadió: “Se ha venido peleando mi nombre en lo que viene siendo Twitter, pero bueno (…) la señora hoy ya vio que mi nombre es Danna y que mi username es Danna en todos lados, quiere 400 mil dólares”.

La cantante, además de contarle la situación a sus fanáticos, también los instó a armar un plan para que la señora le donara el nombre username.

“Entonces tenemos que hacer un plan, algo tenemos que lograr y me tienen que ayudar porque la señora no quiere y no le voy a pagar 400 mil dólares. Entonces yo digo que hagamos un complot o que nos lo regale”, expresó.

Posterior a estas declaraciones, la dueña del nombre de usuario denunció que ha sido víctima de acoso cibernético por parte de los fanáticos de la intérprete de ‘Mala fama’.

Ante esto, nuevamente, Danna Paola publicó que su intención nunca fue incitar al odio.

¿Qué dijo Danna Paola en su comunicado?

Por medio de X, Danna Paola se disculpó con la persona que está detrás de @danna en X.

“@danna lamento mucho que estés pasando por esta situación y los ataques que has recibido de mis fans, nunca he incitado al odio y nunca estaré a favor del odio, nunca imaginé que esto se saldría de control. Lo último que quiero es causarte problemas, acabo de compartir con mis fans que la cantidad que pedías por un nombre de usuario me parecía ridícula. ¡No lo necesito, todo bien! Creo que no es la forma de llegar a un acuerdo. Saludos y que tengas un buen día”.

Hace unos minutos la señora que está detrás de la cuenta @danna, publicó que le están llegando muchos mensajes de odio por parte de los fans de Danna Paola.



Ya Danna (Danna Paola) respondió y menciona que jamás incitó al odio. pic.twitter.com/PjlFA1h56G — La Comadrita (@lacomadritaof_) March 20, 2024

Pese a su aclaratoria, en redes sociales, los usuarios lo calificaron como “insuficiente” y opinaron:

Ya está bastante grandecita y con el suficiente tiempo en el medio para saber qué iba a pasar si empezaba a mandar esos mensajes.

Típica “disculpa” acompañada de un PERO. No entiendo porque si son figuras públicas no les da la cabeza para entender que los van a exponer 🤦🏻‍♀️ no incito al odio pero pidió hacer complot para acosar a alguien y que le cedan el usuario.

@dannapaola fomentando la violencia hacia otra mujer 😮‍💨

Después de la controversia, el usuario @dannapaola no está disponible en X y @danna protegió sus tweets.

El cambio en el nombre de Danna se debe a su cambio de imagen, la artista se quiere desligar de su nombre “Danna Paola”, para llamarse solo “Danna”.

