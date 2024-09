Ester Expósito habla sobre el polémico video que la muestra con Paris Jackson

El pasado mes de junio se hizo viral en redes sociales un video que muestra un “íncomodo momento” para Ester Expósito, quien aparentemente fue ignorada por Paris Jackson mientras ambas coincidían como invitadas VIP de una pasarela. Ahora, la actriz española rompió el silencio y relató lo que realmente sucedió en ese polémico encuentro.

“No me puede parecer más absurda toda esa polémica”, señaló de entrada Expósito. “Es mentira, y quiero que quede claro: esto no es más que un ejemplo de cómo las redes pueden ser demoníacas, montando una competición entre mujeres y un mal rollo que nunca existió. Todo se basa en que dicen que ella me ignora y en que yo estoy como esperando para ver si me habla. Yo no haría eso nunca. Soy súper tímida. ¿Cómo me voy a poner a mirar dos horas a alguien?”

Expósito concedió una larga entrevista para el número de octubre de la revista Vogue, y ahí expuso su versión de los hechos. “Estoy mirando más allá y estoy incómoda, porque nos están grabando todo el rato cinco personas, con un móvil a un metro de distancia, en nuestra cara. Todo fue genial. Luego, de hecho, (Paris) me siguió en redes y nos dimos like, o sea, no hay ningún tipo de tensión; al contrario”.

A pesar de que cuenta con más de 25 millones de seguidores en Instagram (donde comparte fotos de sus viajes y sus películas), la bella actriz dijo negarse a publicar cosas que involucren su intimidad: “Soy bastante reservada con mi vida privada y con cómo soy yo, pero naturalmente me cuesta. Yo creo en guardarse cosas para uno. Sobre todo porque, de lo contrario, empiezas a pensar que la vida real es lo que ves en Instagram, y eso es muy peligroso”.

Ester agregó que las redes sociales critican mucho a las mujeres: “La gente opina sobre todo. Con las mujeres es mucho más duro, porque hay una misoginia y un sexismo implícito en cómo se mete la gente en nuestra vida y en lo que publicamos, que no existe hacia los hombres. Si te pones a leer los comentarios, o nos comparan entre nosotras, o van a temas físicos, o intentan desprestigiarnos como profesionales. Es raro que veas que a un hombre le digan que está ahí porque es guapo”.

El más reciente trabajo de Ester Expósito es “El Llanto”, una película que acaba de proyectarse en el festival de San Sebastián, y que se estrenará comercialmente en octubre. Ella publicó en su cuenta de Instagram varias fotografías previas al evento, y escribió el mensaje: “Esta noche es la noche de El Llanto🤍”.

