Ester Expósito no descarta hacer telenovelas en México

Ester Expósito regresó a México, donde estuvo viviendo seis meses para trabajar en la serie de Netflix “Bandidos”, la cual ya está lista. Y ante la prensa, declaró que no descarta hacer alguna telenovela en este país, siempre y cuando la historia le resulte interesante.

Durante la presentación de la serie, la actriz española de 24 años fue cuestionada acerca de la posibilidad de participar en un melodrama mexicano, y contestó: “Pues no sé, si es una buena historia y se hace bien, ¿quién sabe? Pero no sé cuál sea mi siguiente paso, ojalá que seguir aparte de España, pues trabajando en distintos países con distintas culturas, eso enriquece mucho”.

En “Bandidos” el personaje de Ester se llama Lilí, el cual desde el primer momento le pareció muy interesante: “Me gustó mucho lo camaleónica que es. Cambia de pelo, de ropa, para engatusar a la gente. Es como un camaleón o una serpiente, me encanta eso como actriz; es divertidísimo. Me di cuenta de que podía jugarla, y que por el guión ahí había un filón muy bueno de que ella no acepta la vulnerabilidad, que puede sola con todo, que no necesita a nadie, y ese rechazo a la vulnerabilidad yo lo tengo un poco conmigo”.

El año pasado Expósito obtuvo buenas críticas por su trabajo en la película “Perdidos En La Noche”, dirigida por Amat Escalante y que se estrenó en el Festival de Cine de Cannes. Desde el rodaje de esa cinta comenzó su interés en la cultura mexicana: “Me encantaría también seguir teniendo la oportunidad de estar aquí, pero sí siento que México tiene un arte, y luego un arte en cuanto a diseño, arquitectura, moda. Me he dado cuenta estando aquí que hay un nicho muy prometedor en ese sentido, también en lo artesanal y artistas que solitos van haciendo cosas increíbles”.

“Bandidos” trata acerca de un grupo de pintorescos personajes que hacen equipo para obtener un tesoro escondido en el Caribe mexicano. En el reparto principal también destacan Alfonso Dosal, Juan Pablo Medina, Mabel Cadena y Andrés Baida. El estreno en Netflix será el 13 de marzo.

