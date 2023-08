Ester Expósito se toma una selfie usando ropa interior de encaje

Cada vez que Ester Expósito publica en su cuenta de Instagram genera millones de likes, y ahora sorprendió a sus fans con una selfie en la que luce su figura mientras usa un conjunto de lencería de encaje en color negro. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La bella actriz española estuvo una larga temporada en México, trabajando en la serie de Netflix “Bandidos” -próxima a estrenarse-. Ella causó sensación en esa red social al publicar una colección de fotos que la muestran en un club nocturno, comiendo helado y usando un microbikini de hilos mientras descansa en una hamaca.

En mayo Ester presentó en el Festival de Cine de Cannes la película “Perdidos en la noche”, en la que lleva uno de los roles protagónicos. Ahora compartió el póster oficial de la cinta, cuyo estreno es muy esperado en varios países. Sobre su trabajo con el director Amat Escalante, escribió: “GRACIAS AMAT por darle significado a cada paso y decisión del camino. Gracias por ese rodaje inolvidable y ese personaje maravilloso que me regalaste y por una infinidad de cosas más. Eres único”. View this post on Instagram A post shared by Ester 🌙 (@ester_exposito)

