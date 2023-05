Ester Expósito sorprende a sus fans al mostrarse cantando el tema “Ella baila sola” de Peso Pluma

Ester Expósito ha dado una gran sorpresa a sus fans, pues a través de sus historias de Instagram publicó un video en el que se le ve muy relajada en un sofá y tomando un coctel, mientras canta la popular canción “Ella baila sola”, de Eslabón Armado y Peso Pluma, que está arrasando en las listas de éxitos. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La bella actriz española de 23 años también obtuvo más de dos millones de likes en esa red social gracias a una imagen en la que aparece de espaldas, usando un body brillante y luciendo su retaguardia. La foto pertenece a una escena de “Venus”, un filme de horror que protagoniza y por el que ha obtenido buenas críticas. View this post on Instagram A post shared by Ester 🌙 (@ester_exposito)

Ester no deja de trabajar, y dentro de unos días viajará a Cannes para presentar el filme “Perdidos en la noche”, dirigido por Amat Escalante y en el que comparte créditos con Bárbara Mori. Ella compartió el trailer de la cinta y lo complementó con el mensaje: “Nos vemos esta semana”. View this post on Instagram A post shared by Ester 🌙 (@ester_exposito)

