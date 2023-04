Ester Expósito luce su cuerpo al posar de perfil, usando un microbikini rojo

Ester Expósito está disfrutando al máximo la primavera, y ahora lució su escultural figura en un video grabado por ella misma que compartió en sus historias de Instagram, y que la muestra de perfil, usando un microbikini rojo y a punto de ir a la piscina.

Durante su visita a la Ciudad de México la bella actriz española aprovechó para mostrar su faceta de modelo, luciendo en unas fotografías una blusa corta y estampada que, abierta, dejó ver que no llevaba sostén. Las imágenes han obtenido hasta el momento más de 2 millones de likes. View this post on Instagram A post shared by Ester 🌙 (@ester_exposito)

Ester no deja de trabajar, y ahora está promocionando su más reciente cinta “Perdidos en la noche”, dirigida por Amat Escalante. Ese filme ha sido agregado a la Selección Oficial del Festival de Cine de Cannes, y ella escribió un mensaje en sus redes sociales en el que expresó su emoción: “NOS VAMOS A CANNES❤️❤️❤️❤️❤️ hace poco más de un año estábamos en Guanajuato terminando de grabar PERDIDOS EN LA NOCHE y hace dos días nos dieron esta noticia…estoy que exploto de emoción y agradecimiento. GRACIAS AMAT por darle significado a cada paso y decisión del camino. Gracias por ese rodaje inolvidable y ese personaje maravilloso que me regalaste y por una infinidad de cosas más. Eres único. Me muero de ganas de estar ya allí estrenando y celebrando este sueño todos juntos”. View this post on Instagram A post shared by Ester 🌙 (@ester_exposito)

