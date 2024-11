Anitta revela por qué elige colaborar con artistas emergentes

Anitta ha demostrado que el éxito no le hace olvidar de dónde viene ni cómo llegó a la cima. La cantante brasilera asegura que ha alcanzado “todas sus metas” gracias a su arduo trabajo y su talento multifacético, pero no olvida que, en sus inicios, otros artistas le sirvieron como escalón en su camino hacia el éxito.

Durante la alfombra roja de los Latin Grammy, Anitta conversó con La Opinión y explicó por qué, ahora en la cúspide de su carrera, colabora con artistas emergentes.

“A mí me encanta. Yo siempre estoy colaborando con personas que no necesariamente la están rompiendo. Para mí depende de la canción. Si a mí me gusta la canción, ahí voy”, confesó la intérprete de “Envolver”.

La cantante también destacó la importancia de apoyar a nuevos talentos: “Cuando yo estaba empezando quería que la gente me apoyara, entonces yo tuve este apoyo de J Balvin, de Maluma, entonces para mí es importante que siga teniendo y estar ayudando”, concluyó.

La presentación junto a Tiago Iorc en los Latin Grammy

El talento brasilero brilló durante la ceremonia con una presentación al lado de Tiago Iorc.

Ambos deleitaron al público interpretando “Mil Veces” y “Más Que Nada”. Además de su actuación, ambos artistas estuvieron nominados: Iorc en la categoría de Mejor Canción Cantautor y Anitta en Grabación del Año y Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa.

En una entrevista exclusiva con La Opinión, dentro del Flagship First Lounge de American Airlines, —quienes fueron los patrocinadores oficiales de los Latin Grammy— Iorc expresó su admiración por trabajar junto a grandes artistas: “Cada vez más me encanta la idea de estar con las personas que admiro. Así como artistas que admiro tanto”.

Durante la ceremonia, patrocinada por American Airlines, Iorc también mencionó: “Es un honor tremendo para mí. Y sí, claro otros artistas que conocí hace poco, pero los admiro total como El David Aguilar, Kany García, Rozalén…siempre es una maravilla estar junto con personas que admiro”, agregó.

Su último sencillo con Alok

Anitta reafirma su orgullo por sus raíces al impulsar a talentos brasileros y colaborar con artistas de su país.

Fiel a su compromiso con la música de su país, la artista lanzó recientemente el sencillo “Looking for Love”, en colaboración con Alok.

Este tema fusiona la producción dinámica del DJ con la potente interpretación vocal de Anitta, consolidando una vez más el impacto global del talento brasileño.

Su reciente trabajo con Alok y su compromiso con nuevas voces destacan su deseo de fortalecer la presencia de Brasil en la música global, llevando su cultura y esencia a escenarios internacionales.

No te pierdas nuestra cobertura de los Latin Grammy:

Seguir leyendo: