Briggitte Bozzo se pierde los Kids Choice Awards y lo anuncia desde el hospital

Briggitte Bozzo, conocida por su participación en ‘La Casa de los Famosos México’, enfrenta un difícil momento de salud.

La modelo y actriz fue hospitalizada de emergencia este sábado 16 de noviembre debido a un grave cuadro de deshidratación que la obligó a abandonar uno de sus sueños más anhelados: asistir a los Kids’ Choice Awards 2024. A pesar de este contratiempo, Bozzo no pierde la esperanza y mantiene su fe de poder recuperarse a tiempo para cumplir con sus compromisos y sueños.

Briggitte Bozzo había preparado con ilusión su asistencia a la prestigiosa alfombra roja de los Kids’ Choice Awards, uno de los eventos más esperados del año.

La modelo ya tenía su outfit listo y la emoción de ser parte de la ceremonia la llenaba de entusiasmo. Sin embargo, sus planes se vieron truncados por un problema de salud. En un mensaje compartido en sus redes sociales, Briggitte explicó que comenzó a sentirse mal debido a un cuadro de deshidratación, lo que la llevó a vomitar en repetidas ocasiones y a no poder dormir durante toda la noche. La situación fue tan grave que la modelo tuvo que ser hospitalizada y recibir suero intravenoso.

A través de sus redes, Briggitte compartió su dolor con sus seguidores y les agradeció el apoyo constante. En sus historias de Instagram, la exparticipante de ‘LCDLFM’ detalló su situación: “Estaba muy emocionada, pero me empecé a sentir muy mal. Espero poder cumplir hoy: los amo mucho”, comentó con una actitud positiva y esperanzadora.

“Hola, mi gente bonita, ¿cómo están? Yo sé que muchos de los felinos quieren saber de mí, entonces quiero hacerles este comunicado. Hoy tenía los Kids’ Choice Awards, súper temprano. Ya tenía el outfit, tenía todo, pero me deshidraté, empecé a vomitar mucho y me empezaron a dar muchas cosas; no pude dormir en toda la noche. Ahora me están poniendo el medicamento”, explicó en sus publicaciones.

A pesar de las dificultades, Briggitte no pierde la fe. En su mensaje, expresó que su mayor deseo es recuperarse lo más pronto posible para poder asistir a los Kids’ Choice Awards y, si su equipo gana algún premio, compartirlo con sus seguidores. “Es un sueño para mí. Espero que, si ganamos, obvio, si gano, sé que ese premio se lo merecen ustedes”, agregó en su mensaje.

La modelo también tuvo un gesto especial para sus seguidores en Coahuila, lugar donde tiene compromisos laborales pendientes. “Espero no fallarles y verlos al rato. Aquí ando, intentando recuperarme. ¡Les mando un beso!”, expresó, reafirmando su compromiso con su público.

Según la propia Briggitte, el diagnóstico médico que recibió es de un cuadro de intoxicación y deshidratación severa. Esta condición obligó a la famosa a ser hospitalizada y, aunque la situación es delicada, sigue confiando en que pronto estará en condiciones de retomar su agenda laboral. “Ustedes saben que no me gusta fallarles, pero me tocó que me hospitalizaran el día de hoy. Pero voy a rezarle a Diosito para poderles cumplir; si no, sigo hospitalizada. Ustedes saben que yo soy muy trabajadora, pero es un tema de salud”, concluyó.