Cristiano Ronaldo asoma el retiro tras nuevo récord con Portugal

Cristiano Ronaldo volvió a ser el protagonista de una noche mágica para Portugal al marcar dos goles y dar una asistencia en la victoria por 5-1 sobre Polonia.

El encuentro, que aseguró el pase de los lusos a los cuartos de final de la UEFA Nations League, fue especial no solo por la brillante actuación del astro de 39 años, sino también porque estableció un nuevo récord en el fútbol internacional

Ronaldo alcanzó su victoria número 132 con la selección, superando a su excompañero del Real Madrid, Sergio Ramos, quien suma 131 con España.

El momento culminante de la noche llegó con un espectacular gol de chilena, una obra de arte que recordó al mundo la calidad inigualable de Cristiano.

Sin embargo, tras el partido, el eterno ‘7’ habló con una sinceridad que dejó entrever el inevitable paso del tiempo y su eventual retirada del fútbol.

Cristiano Ronaldo asoma el retiro

En declaraciones a la prensa, Ronaldo aseguró que su prioridad sigue siendo disfrutar del deporte que ama:

“Solo quiero disfrutar. Planificar la retirada… si tiene que ocurrir, en uno o dos años… no lo sé. Pronto cumpliré 40 años. Mientras me sienta motivado, sigo adelante. El día que no me sienta motivado, me retiraré”.

A pesar de su vigencia en el terreno de juego y su inigualable ética de trabajo, Ronaldo también dejó claro que su futuro está lejos de los banquillos:

“No me veo dirigiendo un equipo, no está en mis planes. Mi futuro está en otros ámbitos fuera del fútbol, aunque el tiempo dirá lo que pasa”.

CR7 el hombre récord de Portugal

Con su actuación del viernes, Cristiano Ronaldo añadió otro hito a su ya extenso palmarés. Actualmente es:

El jugador con más partidos disputados en la historia de selecciones absolutas: 217

El jugador con más goles internacionales: 136

El jugador con más victorias internacionales: 132

Estos récords son un testimonio del compromiso y la longevidad de Ronaldo, quien ha sido un pilar fundamental para Portugal durante casi dos décadas.

Aunque Ronaldo fue relevado antes del final del encuentro ante Polonia, su aporte resultó decisivo para que Portugal asegurara su lugar en los cuartos de final.

Ahora, los lusos enfrentan a Croacia en su último partido de la fase de grupos, aunque la estrella regresará a su club, el Al Nassr, para enfocarse en sus compromisos en Arabia Saudita.