Gaby Spanic se defiende de los ataques tras criticar a Thalía

Tras las críticas y ataques por sus comentarios sobre Thalía, Gaby Spanic se defendió. La actriz venezolana aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas.

Hace poco, Spanic fue duramente criticada por llamar “obrera asalariada” a la cantante de “Marimar”; sin embargo, la venezolana aseguró en una entrevista con Mezcalent que su palabras no eran un insulto.

“Bueno, asalariadas somos todas, ¿cuál es el problema? Asalariados ¿sabes lo que significa? Recibir un sueldo. Y qué lindo que le vaya bien, le deseo lo mejor, mis condolencias, yo la amo, me encantan sus canciones”, dijo Spanic.

Sobre sus declaraciones en las que aseguró que su relación con Tommy Mottola la puso a la altura de grandes artistas como Cher y Madonna. “Y también la puse a la altura de Cher y Madonna y nadie dijo nada. Siempre buscan lo negro, lo cambian de contexto para hacer una nota amarillista y hacerme quedar a mí como la mala”, indicó.

Gaby Spanic hizo las declaraciones en el reality show Secretos de villanas durante una conversación con Zapata y Aylín Mujica. Los comentarios de la venezolana generaron indignación entre los fans de Thalía porque insinuaban que su éxito se debía a su relación con Mottola y no a su talento.

Incluso, la actriz venezolana afirma que Thalía “no era la mejor cantante ni la mejor actriz”.

Tras sus polémicas declaraciones, Spanic contó en una entrevista en el programa Todo Para La Mujer que ha recibido ataques y amenazas. “He recibido hasta amenazas de muerte por decir que Thalía, antes del señor Tommy Mottola, era una asalariada”, reveló.

Asimismo, la actriz aclaró que no dijo que la cantante no era talentosa. “Yo no estoy diciendo que la señora no sea talentosa, que no sea bella, que no sea empoderada. Yo dije: ‘Es una asalariada antes de casarse con el señor’. Entonces ¿cuál es el problema?’ Antes de casarnos con alguien millonario somos asalariadas. Qué bonito, qué bien lo hizo, qué inteligente fue, y muchas bendiciones”, indicó.

