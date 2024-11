Gaby Spanic dice haber recibido amenazas por sus comentarios sobre Thalía

Gaby Spanic reveló que los fans de Thalía le enviaron muchos mensajes luego de que criticara a la cantante en un capítulo del reality show “Secretos De Villanas”; dice que también recibió amenazas de muerte.

La actriz venezolana comentó que la vida de Thalía era distinta antes de casarse con el ejecutivo Tommy Mottola. “Era una obrera asalariada como cualquier mortal, y no era la mejor cantante ni la mejor actriz. De repente se casa y sube al nivel de Cher, de Madonna“.

En una entrevista para el programa “Todo Para La Mujer” Spanic habló sobre las consecuencias de esas declaraciones: “Lamentablemente ocurrió estos días que salió un capítulo de “Secretos De Villanas”. He recibido hasta amenazas de muerte por decir que Thalía, antes del señor Tommy Mottola, era una asalariada. ¿Y cuál es la mentira? Todos hemos sido asalariados. O sea, qué bueno que tienen lindo matrimonio, que se amen, que se quieran, una linda familia. Hasta en el show se dijo que era una cazafortunas”.

Gaby también recordó un rumor que involucra a Thalía y a la mamá de ésta, Yolanda Miranda. Dijo que en el reality show se atrevió a preguntarle acerca de eso a Laura Zapata, media hermana de la cantante. “Le pregunté: Laura, se dijo mucho en los pasillos que…bueno, me lo comentó alguien también muy importante, que no voy a decir su nombre, que tu mamá y Thalía, cuando yo viajé a tantos países en el mundo por el éxito de (la telenovela) “La Usurpadora”, supuestamente dijeron: No viajen más a la p***** extranjera, porque si no mi hija no hace (la telenovela) “Rosalinda”‘. Y Laura responde: ‘No me extrañaría'”.

Spanic siguió defendiendo su punto de vista, pero también reconoció cualidades en Thalía: “Yo no estoy diciendo que la señora no sea talentosa, que no sea bella, que no sea empoderada. Yo dije: ‘Es una asalariada antes de casarse con el señor’. Entonces ¿cuál es el problema?’ Antes de casarnos con alguien millonario somos asalariadas. Qué bonito, qué bien lo hizo, qué inteligente fue, y muchas bendiciones”.

Por último, la actriz dijo que sus comentarios siempre pasan a ser polémicos: “Han dicho cosas peores de la señora (Thalía), pero como habló Gaby Spanic…yo no voy a un reality show a comulgar, voy a divertirme, a hacer villanías”.

