¿Cuáles fueron las mejores respuestas del Miss Universo 2024?

El sábado, la danesa Victoria Kjaer fue coronada como Miss Universo 2024. La joven de 21 años de edad es la primera representante de Dinamarca en llevarse la corona de la belleza universal.

Antes de la coronación de Kjaer, las otras candidatas que completaron el top 5 de finalistas que pasan a la ronda de preguntas y respuestas fueron: Miss Venezuela, Ileana Márquez, que ocupó el puesto de cuarta finalista; Miss Tailandia, Opal Suchata Chuangsrim, tercera finalista; Miss México, María Fernanda Beltrán, segunda finalista y Miss Nigeria, Chidimma Adetshina, primera finalista.

Las cinco candidatas dieron muy buenas respuestas en las diferentes preguntas que le tocó a cada una sobre, por ejemplo, el respeto, cómo enfrentan las situaciones difíciles, ser juzgadas o las cualidades que consideran debe tener un líder exitoso; sin embargo, tuvieron que pasar a una segunda ronda de preguntas por un error de traducción en la pregunta de Miss Venezuela.

La pregunta de Ileana Márquez, quien cerraba la ronda de preguntas y respuestas, era describir a la mujer ideal y qué tenía en común con ella; sin embargo, por un error de traducción, la intérprete cambio la pregunta a describir su día ideal.

Tras el malentendido, los jueces decidieron hacer una segunda ronda de preguntas y respuestas con una única pregunta para todas las candidatas. Cada una de las participantes utilizó audífonos mientras sus compañeras respondían.

La pregunta elegida para todos fue: “Miss Universo ha inspirado a muchas mujeres ¿cuál es el mensaje que les darías ahora?”.

La nueva ronda de preguntas y respuestas, le dio la oportunidad a las aspirantes de mejorar su participación anterior y ofrecer respuestas que conectaran con la audiencia y mostrara mejor sus personalidades.

Estas fueron las respuestas de las candidatas:

Miss Nigeria: “Como mujer que se ha enfrentado a adversidades, estoy aquí como alguien que ha inspirado, no solo he luchado por mí sino por África”.

Miss México: “Como dice mi proyecto social, estamos enfrentando problemas graves en las plataformas sociales y el mensaje que quiero trasmitir al mundo es que hay que luchar, y abordar esta situación con inteligencia emocional. Necesitamos inteligencia emocional para controlar nuestras emociones y así podremos transmitir nuestro mensaje”.

Miss Dinamarca: “Mi mensaje para todo el mundo, no importa de dónde vengas, no importa el pasado, eso no va a definir quién soy, estoy aquí porque quiero cambiar, quiero hacer historia, así que jamás se rindan, siempre crean en sus sueños”.

Miss Tailandia: “El mensaje que quiero transmitirles, que siempre tengan esperanza. Trabajando con mi proyecto con personas que tienen cáncer de mama, siento que todo el mundo tiene esperanza y que mañana será un día mejor”.

Miss Venezuela: “Buenas noches, el mensaje más importante que voy a dar esta noche, no solo es para las mujeres que están aquí sino para todas. La corona de esta noche no es para la que representa Miss Universo, la corona de esta noche es otra cada mujer que le ha dado respeto, amor y visibilidad”.

Seguir leyendo: