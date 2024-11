Marcelo Bielsa alabó trabajo de Rodrigo Aguirre en el Club América

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, señaló que el buen trabajo que viene haciendo Rodrigo Aguirre en el Club América de la Liga MX fue determinante para convocarlo a La Celeste con la que tuvo un gran debut marcando en la reciente victoria charrúa contra Colombia (3-2) en Montevideo.

El experimentado entrenador argentino aseguró que venía haciendo un seguimiento a la labor del delantero de 30 años en el campeonato mexicano donde ya cuenta con varios años de experiencia entre los Rayos del Necaxa, los Rayados de Monterrey y ahora con las Águilas del América.

“Yo hace bastante tiempo que vengo siguiendo las actuaciones de Aguirre, él logró la titularidad en el América y eso no es sencillo”, comentó Marcelo Bielsa a los medios de comunicación poco después de lo que fue la vibrante victoria conseguida ante los colombianos en las eliminatorias sudamericanas.

Rodrigo Aguirre del Club América disputa un balón con Carlos Sánchez y Carlos Moreno del Pachuca durante un partido por la jornada 16 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Crédito: Hilda Ríos | EFE

“Los últimos meses en el América logró la titularidad y en un equipo tan importante como ese no es sencillo y me pareció que encajaba con nuestras necesidades”, prosiguió el ‘Loco’ Bielsa sobre la actualidad del atacante uruguayo que no había recibido la oportunidad de jugar con su selección.

El entrenador del combinado charrúa confesó que tomó como referencia el trabajo del delantero uruguayo junto a Henry Martín en el conjunto azulcrema para tratar de copiarlo en la Selección de Uruguay lo que puso en práctica el pasado jueves en el duelo ante los colombianos.

“Compartía el ataque con el ‘9’ de la Selección de México y eso yo lo vinculé con acercarlo a Darwin (Núñez) para tener un poco más de fortaleza ofensiva, y me pareció un jugador desequilibrante”, aseguró Bielsa sobre lo que pensó al momento de incluir a Aguirre en su esquema de juego.

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, durante el partido de las eliminatorias sudamericanas ante Colombia en el estadio Centenario de Montevideo. Crédito: Gastón Britos | EFE

La Selección de Uruguay ahora se prepara para enfrentar a Brasil en Salvador de Bahía en un partido correspondiente a la jornada 12 de las eliminatorias sudamericanas que marcará el final del calendario por lo que resta de este 2024 en el que la Celeste buscará terminar de la mejor forma.

Después de cuatro partidos consecutivos sin poder sumar de a tres puntos en el camino a la Copa del Mundo 2026 el combinado charrúa se reencontró con la victoria el jueves ante Colombia para igualarlos en el segundo puesto de la tabla con 19 puntos producto de cinco triunfos, cuatro empates y dos caídas.

El líder de la clasificación sigue siendo Argentina con 22 unidades y en esta jornada se estará enfrentando a Perú con el firme objetivo de mantenerse en la vanguardia de las eliminatorias ante el acecho de uruguayos y colombianos.

