Black Friday en Amazon: almohada que “cura” dolores baja de $80 a $40

Despertarte con dolores musculares en el cuello o en la espalda tiene una posible razón: tu almohada no está haciendo su trabajo. Afortunadamente, existen las llamadas almohadas cervicales y a través de Amazon puedes encontrar la Cozyplayer, que además tiene un descuento de locos, gracias al Black Friday: de $80 dólares, pasa a costar solo $40 dólares.

Según describe la publicación en el sitio de compras online, la almohada no se parece en nada a las tradicionales y promete “curar” los dolores y los problemas de sueño.

La almohada con diseño único está fabricada con espuma viscoelástica, que precisamente es lo que protege el cuerpo de esfuerzos excesivos y reduce las presiones. Cozyplayer te sostiene el cuello y la columna mientras duermes, gracias a los bordes curvos que tiene en el centro y que se adaptan a quienes duermen de lado.

Asimismo cuenta con apoyabrazos de cada lado para brindarte la misma comodidad en diferentes posiciones. Y por último: puede ajustarse a distintas alturas. En caso de que seas alto o bajo, la almohada viene preparada para personalizarse a tu gusto.

La almohada que “cura” dolores en Amazon tiene buenas calificaciones y opiniones

Hasta el momento, la almohada cuenta con más de 3,500 calificaciones de cinco estrellas, lo que deja claro que es un producto de calidad y que se ajusta sus características. Es tu decisión, aunque merece la pena probarla y aprovechar el descuentazo de Amazon por el Black Friday.

“Esta almohada me ha ayudado mucho. No me despierto con un dolor punzante en el cuello ni con dolores de cabeza. Duermo toda la noche y me despierto renovada”, se lee en uno de los comentarios de la publicación.

Otro expone: “Me despierto sin rigidez ni dolor y me siento más descansado en general. La funda es suave y lavable. La recomiendo encarecidamente”.

“Producto que cumple con las expectativas solicitadas”, indica otra reseña. Si bien no todos los comentarios son positivos, ya que algunos señalan que no pudieron adaptarse al estilo, todo indica que la oferta de Amazon es aprovechable. Incluso, un usuario afirmó que le cambió la vida.

Lee más sobre compras con ofertas