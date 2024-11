J Balvin presenta su “Rayo Tour 2025” con un anuncio lleno de nostalgia

El icónico artista colombiano J Balvin ha emocionado a sus fans con el anuncio de su nueva gira, “Rayo Tour 2025”.

Demostrando su característico ingenio creativo, el cantante dio a conocer la noticia mediante un video promocional cargado de nostalgia, que rinde tributo al clásico cinematográfico “Back to the Future”, estrenado en 1985.

En sus historias de Instagram compartió fechas de la gira con el título “Back to the Rayo”.

Lo que sabemos hasta ahora

El tour está inspirado en su último álbum, “Rayo”, que vio la luz en agosto pasado.

Este trabajo discográfico cuenta con colaboraciones de renombre como Feid, Carin León, Bad Gyal, Quevedo y Ryan Castro, entre otros. En diversas entrevistas, Balvin explicó que el nombre del álbum rinde homenaje a su primer automóvil, un símbolo de los inicios humildes de su carrera.

Más allá de ser un simple disco, Rayo representa una celebración de las conexiones humanas. “Quería un álbum que se sintiera como una fiesta en casa, más que una colección de canciones”, explicó el artista en su momento. Con una fusión de reguetón, pop electrónico y dembow, el proyecto reafirma su capacidad de reinventarse sin perder su esencia.

La nueva era de J Balvin

Durante un encuentro con el artista en la alfombra de los Latin Billboard, Balvin compartió con La Opinión detalles de su nueva etapa.

“Es una nueva temporada. No deje de hacer música. No deje de estar girando, sino que deje de ir a eventos públicos como este y de sacar muchos sencillos. La verdad es que me tomé un tiempo para estar concentrado en mi hijo, en mi familia, pero siempre trabajando”, dijo el artista.

¿Cuándo comienza la gira?

El tour arrancará el 20 de marzo en Atlanta y recorrerá toda Norteamérica, incluyendo paradas destacadas como el Barclays Center en Brooklyn el 30 de marzo y el Prudential Center en Newark el 10 de abril.

Las entradas estarán disponibles al público general a partir del próximo jueves 21 de noviembre, con preventas exclusivas para suscriptores antes de esa fecha. Para quienes esperan ansiosos, la lista completa de fechas y el video de anuncio ya están disponibles en las redes oficiales del artista.

J Balvin — Fechas de su gira por Norte América en el 2025

Mar 20, 2025 – State Farm Arena, Atlanta, GA

Mar 21, 2025 – Kia Center, Orlando, FL

Mar 22, 2025 – Kaseya Center, Miami, FL

Mar 27, 2025 – Spectrum Center, Charlotte, NC

Mar 28, 2025 – Capital One Arena, Washington, D.C.

Mar 30, 2025 – Barclays Center, Brooklyn, NY

Apr 3, 2025 – Mohegan Sun Arena, Uncasville, CT

Apr 4, 2025 – Agganis Arena, Boston, MA

Apr 5, 2025 – Santander Arena, Reading, PA

Apr 7, 2025 – Place Bell, Montreal, QC

Apr 8, 2025 – Scotiabank Arena, Toronto, ON

Apr 10, 2025 – Prudential Center, Newark, NJ

Apr 13, 2025 – United Center, Chicago, IL

Apr 17, 2025 – Toyota Center, Houston, TX

Apr 19, 2025 – Payne Arena, McAllen, TX

Apr 23, 2025 – Dickies Arena, Dallas, TX

Apr 24, 2025 – Moody Center, Austin, TX

Apr 26, 2025 – Don Haskins Center, El Paso, TX

May 1, 2025 – Footprint Center, Phoenix, AZ

May 3, 2025 – Michelob ULTRA Arena, Las Vegas, NV

May 4, 2025 – Pechanga Arena San Diego, San Diego, CA

May 8, 2025 – Toyota Arena, Ontario, CA

May 9, 2025 – Kia Forum, Inglewood, CA

May 10, 2025 – SAP Center at San Jose, San Jose, CA

May 11, 2025 – Golden 1 Center, Sacramento, CA

May 16, 2025 – Climate Pledge Arena, Seattle, WA

May 17, 2025 – Moda Center, Portland, OR

Escucha Rayo:

