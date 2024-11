Activistas y residentes recuerdan el Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tráfico

“Tenemos las herramientas legislativas. ¡Es hora de actuar! Fue el clamor de decenas de defensores de calles y carreteras más seguras en la ciudad y el condado de Los Ángeles, donde se perdieron 746 vidas, tan solo en 2023.

La celebración del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas del Tránsito, un evento global que se celebra cada tercer domingo de noviembre se llevó a cabo en el parque Gloria Molina Grand Park.

Ese día fue designado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde los sobrevivientes de accidentes, las familias en duelo, los defensores y los representantes de agencias públicas recuerdan a los muertos y heridos, instando a cambios específicos que salven vidas a nivel local, estatal y federal para reducir la violencia vial.

Damian Levitt, director ejecutivo de Streets Are For Everyone (SAFE), afirmó que, según los últimos datos de LAPD, por tercer año consecutivo han ocurrido más de 300 muertes en accidentes de tránsito en la ciudad de Los Ángeles.

“Si bien el número actual de muertes es un 8% menor en comparación con el mismo período de 2022, se predice que [las cifras finales en 2024] llegará a 309 muertes por accidentes de tránsito, continuando la tendencia vertiginosa de 14 años en Los Ángeles”, expresó Levitt.

El concejal Hugo Soto Martínez dijo que es inaceptable que haya más accidentes de tráfico que homicidios. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

En 2023, Damian Levitt fue golpeado brutalmente por un automóvil cerca de Griffith Park. A causa del accidente, Levitt perdió una pierna y ahora usa una prótesis para poder caminar y hacer ciclismo.

“Exigimos carreteras más seguras, opciones sensatas, formas de reducir la velocidad de los conductores para prevenir la conducción en estado de ebriedad y drogas”, dijo Levitt.

Las demandas de acción también abarcan controlar la conducción distraída y hacer que las carreteras sean más seguras para los peatones y ciclistas, y para todos los usuarios de las vías de circulación

“Hay demasiadas muertes, y cualquier pérdida de una vida es demasiado”, dijo el activista. “La situación en el condado es mala, pero en la ciudad de Los Ángeles es especialmente mala, porque el año pasado hubo 336 muertes. Esa es la máxima cantidad en 40 años”, agregó.

“Acostumbrados a las muertes”

Presente en la reunión de lideres defensores de los peatones y ciclistas, el concejal Hugo Soto Martínez (Distrito 13) declaró que cree que, en la ciudad de Los Ángeles, la gente se ha sentido demasiado cómoda con la pérdida de personas a causa de la violencia vial.

Lily Trujillo muestra la foto de su hija Valentina, víctima de un accidente. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“El año pasado, perdimos más personas por la violencia del tráfico que por homicidios. Y eso es sencillamente inaceptable”, dijo el funcionario del gobierno local.

Soto-Martínez criticó que durante décadas se haya construido una ciudad alrededor de los automóviles en lugar de las personas, “personas que caminan, andan en bicicleta o toman el autobús”.

“Pero déjenme decirles una cosa: a mí no me eligieron los coches”, externo. “Fui elegido por personas que se preocupaban profundamente por este tema [de la seguridad vial].

De hecho, informó que, gracias al activismo en el distrito que representa, el 80% de los votantes respaldó la medida HLA, y posteriormente se crearon las primeras 2.1 millas de carriles protegidos para bicicletas, que conectan Los Feliz con Thai Town y Hollywood.

Falta acción

El 13 de octubre de 2023, el gobernador Gavin Newsom promulgó la ley AB 645, que permite a las ciudades de Los Ángeles, San José, Oakland, Glendale y Long Beach, y a la ciudad y el condado de San Francisco a establecer un programa piloto del sistema de seguridad de velocidad mediante cámaras.

La ley ha sido autorizada hasta el 1 de enero de 2032 sobre la base de que, en San Francisco y en el estado de California, la velocidad es la causa número uno de accidentes de tráfico graves y mortales.

De hecho, antes de su aprobación, cinco años antes, más de 1,000 californianos habían muerto cada año en accidentes de tráfico relacionados con el exceso de velocidad.

En marzo de este año, los votantes angelinos aprobaron la medida HLA, destinada a la construcción de más carriles para autobuses y bicicletas, así como aceras más anchas.

La iniciativa electoral recibió el 63% de los votos emitidos y requiere que la ciudad instale mejoras en las calles descritas en su Plan de Movilidad 2035 cuando realice reparaciones en las carreteras.

Otra herramienta con la que se cuenta es la iniciativa global Visión Cero, que busca eliminar las muertes y lesiones graves en accidentes de tránsito.

En Los Ángeles, la iniciativa Vision Zero es un esfuerzo de toda la ciudad para eliminar las muertes por tráfico para el año 2025.

Dicha iniciativa en Los Ángeles está liderada por el Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT) y se centra en: proteger a los usuarios más vulnerables como niños, ancianos, peatones y ciclistas; recopilar datos sobre accidentes de tráfico para informar la planificación y las políticas de seguridad del transporte; priorizar la equidad y el compromiso de la comunidad y establecer un cronograma para alcanzar cero muertes y lesiones graves por tráfico.

Llora la muerte de su prima

Natalie Castillo, prima de Ana Carrillo Rodríguez, recuerda entre lágrimas el fallecimiento de quien era su mejor amiga, el 12 de mayo pasado.

“Ella se estaba alistando para visitar a su mamá en San Diego esa noche”, recordó Natalie. “Era el día de las madres”.

Ana Carrillo Rodríguez había salido de casa para ir a comprar comida para su perro. Ella caminaba con su mascota en Huntington Park, cuando de pronto perdió el control del animalito, que se había topado con otros perros.

En el área residencial donde vivía Ana, -en la calle Hope y la Avenida California- el automovilista que atropelló a la joven se dio a la fuga a más de 70 millas por hora.

Y, aunque la escena del fatal atropellamiento fue captada en la cámara de vigilancia de una tienda, las imágenes no pudieron captar el número de la placa del automóvil ni la identidad del conductor.

“Mi prima estaba llena de vida; trabajo como tramoyista en la industria del entretenimiento y conciertos”, dijo Natalie Castillo. “Vivimos juntas. Ella viajaba de Los Ángeles a Las Vegas y hasta Arizona. Le encantaba andar de un lado para otro”.

15 años de luto para una abuela

Han pasado 15 años desde el 27 de febrero de 2009 cuando Zachary Michael Cruz fue atropellado por un camión de soldadura de dos toneladas y media, y su abuela…aún sigue de luto.

“El conductor no pudo frenar y además estaba ciego de un ojo, lo que más tarde explicó por qué no vio a todos en el paso de peatones”, dice Beverly Shelton, la abuela del niño de cinco años, quien tendría 20 años ahora si estuviera vivo

“Zachary murió instantáneamente”. Recuerda la abuela. “Había otros tres niños que fueron testigos y una maestra”.

La tragedia sucedió en Berkeley, muy cerca de otra escuela para niños, ubicada fuera del campus de la universidad.

Zachary Michael se dirigía su a su programa extracurricular.

“Lo bajaron del autobús, donde no debían bajarlo”, dice la señora Shelton. ”Y luego bajaron la maestra y otros tres niños”.

Juntos cruzaron la calle e intentaron detenerse. La maestra empujó a todos hacia atrás al ver al camión, pero Zachary fue atropellado.

“Eso cambió mi vida, la vida de mi familia para siempre”, sostiene la abuela del pequeño. “La familia y la comunidad está devastada”.

La familia nunca se recuperó, dijo Beverly Shelton. “No, nunca te recuperas del todo, porque en cada día festivo hay una silla vacía, en cada boda, en cada funeral, en cada ocasión especial. Esa persona debería estar ahí y nunca estará”.

Zachary era hijo de Frank y Jodie Cruz, fundadores de la Fundación Zachary Michael Cruz, que se dedica a brindar educación y crear conciencia sobre la seguridad de los peatones en el Área de la Bahía de San Francisco y otras regiones.