Camilo se hizo pasar por Sebastián Yatra con una vecina

Muchos conocen a Camilo ya sea por su música o por peculiar bigote, un rasgo muy distintivo del cantante; sin embargo, hay muchas personas que no saben cómo es el cantante colombiano hasta el punto de confundirlo con otros artistas. Así le pasó al intérprete de “Vida de rico” recientemente.

A través de un video compartido en su canal de YouTube, Camilo y Evaluna muestran un día en familia viendo antigüedades en una venta de garaje cercanas a su casa. Allí, una persona le pidió una foto, pero no estaba segura de quien era el cantante.

En broma, Camilo le dijo que era Maluma, pero la persona, una mujer, no le creyó. Por esto, el intérprete de “Tutu” le dijo que era Sebastián Yatra.

En esta oportunidad, la mujer si le creyó al cantante e incluso grabaron un video para enviárselo a su hija. “Rebecca, ¿cómo estás? Soy Sebastián Yatra con tu mamá, mandándote muchos besos y muchos abrazos”, dijo Camilo mirando a la cámara del teléfono de su vecina.

Al poco tiempo, el cantante publicó un short en YouTube con el fragmento en el que se hace pasar por Sebastián Yatra avisarle a su vecina que le mintió.

“Vecina, gracias por vendernos varios tesoros maravillosos. Perdón que debo informarle por este medio que soy Camilo, pero le daré un abrazo de su parte a Sebas apenas lo vea”, escribió en la descripción del video.

Al principio del video, antes de ir a la venta de garaje, Camilo y Evaluna contó que con parte de la placenta de Amaranto sembraron una mata de mango tailandés en la finca de la pareja.

¿Qué hizo Evaluna con la placenta de Amaranto?

Como hizo luego de su primer embarazo, Evaluna volvió a comerse su placenta. Así lo confirmó recientemente la hija de Ricardo Montaner.

En un reciente video en su canal de YouTube, Camilo y Evaluna respondieron algunas de las preguntas de sus seguidores. Una de ellas era sobre si también se había comido la placenta de Amaranto.

“Relájense, relájense con esa pregunta siempre. Sí, me la comí”, respondió Evaluna, quien detalló que la encapsularon en pastillas. “La encapsularon y me la comí ¿y? son pastillitas y me las tomé”, aclaró cansada del tema.

Por su parte, Camilo se tomó la pregunta con humor y aseguró que la condimentaron para comérsela. “La pusimos al BBQ con salsa teriyaki”, dijo entre risas.

Evaluna pidió sus seguidores que no se escandalizaran por su decisión de ingerir la placenta, puesto que afirmó que es una práctica que aporta muchos beneficios a la salud.

