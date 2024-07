Camilo combate rumores con una lluvia de halagos a Evaluna

Luego de encontrarse en el ojo del huracán por su presunta atracción hacia la esposa de Ricky Montaner, el cantante colombiano Camilo ha mandado a volar las especulaciones y reafirmado su amor por Evaluna con un mensaje lleno de halagos. ¡Aquí te contamos los detalles!

En una emotiva charla durante su paso por el podcast de Calle y Poché, el intérprete de temas como “Ropa Cara” y “Una vida pasada” abrió su corazón y expresó la admiración que siente por la madre de Índigo y Amaranto.

“Evaluna es un ser elevado, Evaluna es un ser superior, de verdad lo digo. Su alma tiene como unos checks ya muy claros, que ya no se mete el autogol con ciertas cosas. Entonces ella y yo nunca cruzamos ambiciones“, compartió emocionado el famoso.

Y es que de acuerdo con Camilo, el secreto detrás del éxito en su relación es lo bien que han logrado compaginar sus metas, pues ambos tuvieron un acercamiento diferente con la música.

“Evaluna tiene una relación con sus ambiciones muy particular. Todo lo que una artista pueda llegar a soñar, su papá ya lo tenía, y ella creció de repente con la normalidad de eso”, contó en el programa de las influencers.

“Tu sueñas con un día ir a París, porque nunca has ido, sueñas que París te va a dar una experiencia que no te puedes imaginar porque no has ido. Sueñas con tener tu propio auto porque no lo tienes. Pero cuando tu papá te lleva a un escenario, a llenar un estadio, tú te das cuenta de que tal vez el verdadero tesoro de cantar en el escenario no era haberlo llenado sino bajarte y estar con tu familia después“, añadió.

De acuerdo con el artista, Evaluna Montaner logró “hackear” el sistema: “A veces le dicen: ‘Tú no te sueñas con algún día un estadio gritando y que afuera solo esté tu nombre, porque tu tienes que cantar en los conciertos de Camilo, si tu podrías hacer tu propia gira’, ella se ríe y dice: ‘Ay no, parce'”.

Es así como Camilo demuestra que los dimes y diretes sobre su dinámica familiar los mantienen sin cuidado, pues han encontrado una manera de seguir creciendo a nivel profesional sin que esto afecte el ámbito personal.