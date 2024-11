Eligen a polémico árbitro para el play-in de Tijuana vs. América

Dicen que no hagas cosas buenas que parezcan malas y en este caso el hecho de que la Comisión de Árbitros no haya elegido a la mejor carta del arbitraje como es el internacional César Ramos para el duelo tan complicado como el Xolos Tijuana vs. América en lugar de Adonai Escobedo ha empezado a generar suspicacias y comentarios negativos.

Sin duda se esperaba que Ramos Palazuelos apareciera en el duelo eliminatorio para la liguilla que se realizará en la frontera tijuanense entre los Xolos y el cuadro de Coapa, sobre todo por la expectación que reviste la presencia del bicampeón del fútbol de México en un duelo donde el termómetro de la pasión estará al tope.

La POLÉMICA de la final. Expulsión a Tigres por esta acción:



Manotazo de Fulgencio al rostro de Julián Quiñones.



El árbitro señaló falta y roja, luego de revisar el VAR se mantuvo.pic.twitter.com/wbevgHcwVP — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) December 18, 2023

Por el contrario, las autoridades del arbitraje han decidido mandar a este cotizado silbante al no menos complicado encuentro del clásico tapatío entre Chivas contra Atlas, pero de acuerdo al criterio de importancia se pensaba que Ramos Palazuelos estaría en el importante compromiso de la frontera.

Empero los dirigentes arbitrales han pensado que Escobedo es la mejor opción para este encuentro, sin tomar en cuenta que las versiones sobre la presencia de este silbante en los partidos del América se debe a que es muy suave y laxo a favor de las Águilas, sobre todo desde aquella final del torneo Apertura 2023 contra los Tigres cuando expulsó a once minutos del final del juego al jugador felino.

La tarjeta roja sobre Raymundo Fulgencio por un golpe en el rostro a Julián Quiñones dejó a la escuadra felina con un hombre menos y a partir de ahí se vino la debacle para el cuadro universitario y el camino libre para la coronación americanista.

La leyenda urbana

Frente a estas polémicas decisiones crece de sobre manera la leyenda urbana en el sentido de que el propietario del América, el empresario Emilio Azcárraga Jean solicitó a la Comisión de Árbitros presidida en 2019 por Arturo Brizio de que no se le volviera a programar en sus partidos a César Ramos Palazuelos por omisiones muy graves en el partido de vuelta de la gran final contra Monterrey en el torneo Apertura 2019.

En esa ocasión la polémica se desató porque Ramos no marcó una falta en el área a favor del América contra el argentino Guido Rodríguez. A partir de ese momento, la presencia de Ramos en los juegos de las Águilas ha sido cuestionada y que sobre él pesa un veto de la directiva de la oncena de los millonetas.

Empero el cotizado silbante ha tenido varios encuentros de nueva cuenta en actuaciones de las Águilas, pero la realidad es que siempre ha existido un asterisco sobre la molestia que genera a la directiva del actual bicampeón del fútbol de México la presencia en sus partidos de este cotizado silbante.

Los árbitros elegidos



Por lo pronto se han elegido las siguientes ternas arbitrales para los duelos entre Chivas vs. Atlas y Tijuana vs. América:

César Arturo Ramos ayudándole a Rayados como en la final de 2019, es una vergüenza que no haya marcado este penal para el América pic.twitter.com/Byzysw5PRz — Roberto Haz (@tudimebeto) February 4, 2024

El cuerpo arbitral para el partido Chivas vs Atlas

César Arturo Ramos Palazuelos árbitro central

Marco Antonio Bisguerra Mendiola árbitro asistente 1

Enedina Caudillo Gómez árbitro asistente 2

Jesús Rafael López Valle árbitro asistente 2

Guillermo Pacheco Larios Árbitro VAR

Vicente Jassiel Reynoso Arce árbitro VAR asistente

El cuerpo arbitral para el partido Xolos vs América

Adonai Escobedo González árbitro central

Enrique Isaac Bustos Díaz árbitro asistente 1

Jonathan Maximiliano Gómez árbitro asistente 2

Maximiliano Quintero Hernández árbitro asistente 2

Erick Yair Miranda Galindo Árbitro VAR

Asistente Michel Caballero Galicia árbitro VAR asistente

El polémico momento de Adonai Escobeo al expulsar a Raymundo Fulgencio en una decisión que abrió las puertas al título del América. Crédito: Manlio Contreras | Imago7

Seguir leyendo:

-Los árbitros de la Liga MX encararán la liguilla enmedio de grillas e injusticias

-El arbitraje en México fue desestabilizado por el “apoyo” al Club América: asesores y coordinadores fueron despedidos

-México exporta árbitros, César Ramos pitará en la Liga 1 de Japón