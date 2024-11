Julián Gil y Valeria Marín presumen la decoración de su casa por Navidad

La pareja conformada por Julián Gil y Valeria Marín ya transformó en una hermosa villa navideña el hogar que comparten en Ciudad de México, tal y como ambos lo presumieron por medio de sus redes sociales.

En sus publicaciones ambos detallaron lo mucho que disfrutan esta época del año y lo mejor de todo es que pasarán las fiestas juntos y en su hogar, dulce hogar.

Tal y como sucede con otras celebridades, como el caso de la mismísima Marjorie de Sousa, Julián Gil y Valeria Marín no decoraron solos su árbol, sino que lo hicieron con la ayuda de unos expertos en la materia.

“Les cuento que una de las cosas que más me gusta de la Navidad es la decoración, decorar el árbol y en esta casa como la señora se va a trabajar y me deja a mí de amo de casa, me toca a mí. Miren qué belleza, pero no lo hice solo”, detalló el galanazo argentino.

Para la colocación del árbol necesito del toque de distinción de unos especialistas en la decoración de árboles, quien se decantaron por los tradicionales colores de la temporada.

El árbol de Julián Gil y Valeria Marín es de color verde, mientras que los adornos son entre blanco y rojo.

La decoración del árbol llegó acompañada de las botas navideñas en la zona de chimenea, así como de un par de renos que fueron colocados al pie de su árbol.

Valeria Marín y Julián Gil decoraron su árbol de Navidad (Valeria Marín/Instagram) Crédito: Valeria Marín/Instagram | Cortesía

