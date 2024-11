Leyenda del fútbol mexicano atacó a Hirving Lozano

Desde la Copa América de 2024 hay un jugador que ha estado apartado de la selección de México. Hirving Lozano pasó de ser uno de los grandes referentes de El Tri a estar en el olvido dentro del conjunto azteca. Carlos Hermosillo considera qué el “Chucky” no debería ser convocado más.

Hirving Lozano fue afectado por las lesiones en su etapa con el PSV Eindhoven de Países Bajos. El “Chucky” inició con un buen nivel, pero los problemas físicos cortaron su continuidad. Carlos Hermosillo menciona esta irregularidad como una de sus razones para no llamarlo a El Tri.

“Es un jugador que no viene jugando, un jugador que ha sido irregular en los últimos torneos, es un jugador completamente desubicado que no le hace bien a un grupo“, dijo Carlos Hermosillo para Fox Sports.

El exfutbolista de al selección mexicana fue interrogado por los panelistas en el debate. Carlos Hermosillo fue cuestionado sobre la posibilidad de que la llegada del “Chucky” a Europa le haya afectado desde los egos.

“Yo creo que le hizo mucho daño. Hay jugadores que se van a Europa y parece que se van a Marte, sí, para mí sí (se mareó), es un muchacho que tenía un gran fútbol, un gran jugador, que era muy explosivo, pero…”, explicó Hermosillo.

Hirving Lozano reacciona por sus ausencias en México

Recientemente, Hirving Lozano habló sobre sus ausencias dentro de la selección de México. El nuevo jugador de San Diego FC reconoció haberle afectado no formar parte de la convocatoria mexicana que fue a la Copa América de 2024.

“Me dolió mucho no poder ir (a Copa América), me encanta ir a la selección, fueron decisiones, no sé de dónde, pero me dejaron fuera, respete esa decisión, me dolió, me hubiera encantado estar ahí, ojalá, en algún momento regresar a la selección sería fabuloso, pero esto es paso a paso”, dijo Lozano para Fox Sports.

Con la selección mexicana, Hirving Lozano ha tenido la oportunidad de jugar 70 partidos. Durante 1,895 minutos dentro del campo, el “Chucky” ha podido marcar 18 goles y conceder 12 asistencias. Lozano ha sido uno de los futbolistas mexicanos referentes en Europa al jugar para el PSV Eindhoven y un equipo histórico como el Napoli.

