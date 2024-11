Miguel Herrera propone salir de Javier Aguirre

La selección de México visitó a Honduras en el Estadio General Francisco Morazán y cayó derrotada 0-2. Miguel Herrera cuestionó los planteamientos de Javier Aguirre y promueve un cambio de seleccionador lo antes posible.

Javier Aguirre dirigió su primer partido de carácter oficial de este proceso al mando del conjunto mexicano. Para mala suerte del “Vasco”, Reinaldo Rueda y Los Catrachos lograron imponerse en su casa. Esto los deja muy mal parados de cara a la vuelta por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

En medio de esta primera caída ya comienzan a haber murmullos con relación al proyecto. Miguel Herrera, exentrenador de El Tri, promueve un cambio de timonel en el conjunto azteca.

“Estamos a tiempo, y lo dije desde hace dos meses, estamos a tiempo de cambiar al director técnico (del Tri). Te diría que me vale, pero no, me avergüenza”, dijo Herrera para Fox Sports.

El “Piojo” explicó cuáles son los problemas que tiene Javier Aguirre, según su perspectiva. Miguel Herrera considera que el “Vasco” se casa con sus ideas y no evoluciona dependiendo de las herramientas que tiene a su disposición.

“El problema de Javier Aguirre es la capacidad de reacción de sus equipos. Si analizamos sus números, no tiene capacidad de reacción y hoy lo volvió a mostrar esta selección. Está aferrado a cambiar o diseñar una alineación de acuerdo a lo que él quiere. Parece que no tiene conocimiento de sus jugadores. Nulifica su propio sistema. Nulifica sus propias armas“, explicó.

¿Qué hubiese hecho Javier Aguirre?

A diferencia de la cautela previa, Miguel Herrera considera que a esta selección de Honduras no se le debe tener mayor cuidado, pues piensa que no está en su mejor momento. Sin embargo, el “Piojo” también resaltó que El Tri no vive sus mejores tiempos.

“Yo hubiera planteado diferente el partido porque tengo una idea muy distinta al Vasco, pero tienes que encontrar una idea y no era un Honduras de los cuales hemos visto anteriormente, siempre peleando, con jugadores distintos. Hoy me parece que no atraviesa Honduras su mejor momento como para que México hubiera ido a apretar, tampoco México atraviesa su mejor momento” agregó.

Este martes 19 de noviembre se jugará el partido de vuelta. En el Estadio Nemesio Diez, El Tri buscará una remontada para poder obtener su cupo a las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf. Este mismo escenario lo tuvo en la edición pasada y, con polémica, logró avanzar de ronda.

Sigue leyendo:

– Javier Aguirre alza la mano y se responsabiliza de la derrota de México

– El “Vasco” Aguirre fue agredido al final del duelo vs. Honduras

– Carlos Vela habría “bateado” a Miguel Herrera en el pasado

– FMF condenó la agresión al “Vasco” Aguirre en Honduras